Detenida con tres órdenes de captura se fugó del hospital POLICIALES

Una joven que contaba con tres órdenes de captura y que fue detenida durante un control policial que trató de burlar con una identidad falsa, escapó de la sala de urgencias del Hospital Regional de CDE. La mujer fue llevada al centro asistencial por causa de una herida en la pierna y aprovechó para fugarse mientras su custodio la aguardaba fuera de la sala. La fuga se registró el martes a las 15 horas. La Policía Nacional abrió un sumario administrativo a la encargada de vigilar a la fugitiva.

La que no quería quedar recluida de ninguna manera y que se ingenió para poder ganar su libertad de nuevo es la joven Natalia Carolina Ledezma Martínez, de 23 años, detenida el martes a la medianoche durante un control policial realizado en el Area 4. La misma contaba con órdenes de captura por hurto en el 2.011, exposición al peligro en el tránsito terrestre en el 2.012, y robo agravado en el 2.013.

Ledezma fue aprehendida por personal de la subcomisaría 3a del barrio Santa Ana, pese a intentar engañarlos haciéndose pasar por su hermana. Por disposición de la Fiscalía quedó recluida en la Comisaría 25a de Mujeres. Antes de ser detenida la joven había sufrido un accidente en motocicleta y quedó con lesiones graves en las piernas. Mientras estaba recluida sufrió una hemorragia en la herida y fue trasladada en ambulancia al hospital.

Ledezma ingresó esposada a la sala de urgencias, pero los médicos pidieron a su custodio que retire las esposas y aguarde fuera de la sala. Tras recibir la curación y sentir menos dolor, la joven aprovechó que los doctores y su custodio no estaban cerca y escapó. Fuera del hospital subió a un taxi y tomó rumbo desconocido. Al percatarse de la fuga, su vigilante alertó a los superiores. Investigadores verificaron las casas de dos parientes de la prófuga, pero no lograron encontrarla.