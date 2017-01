Diputado asegura que “firmatón” para juicio político es un absurdo POLITICA

El diputado Elio Cabral, aseguró que la oposición no sabe a qué recurrir para atajar reelección, recure a cuestiones anti constitucionales para supuesto Juicio Político. Explicó que ya han consultado a varios abogados constitucionalistas, resaltando que el juicio político al Presidente de la República no está sujeto a un referéndum ni a la voluntad popular, por ende la colecta de firmas que realiza la oposición es solo para demostrar simplemente un deseo “ciudadano”, en este caso de Efraín Alegre.

“Es una consulta a la gente para saber si está de acuerdo con este fulano o no, porque para un juicio político la única vía o iniciativa debe partir de la Cámara de Diputados y luego pasar al Senado, no es por vía referéndum”, explicó. Cabral aseguró que la firmatón propulsada por el Partido Liberal y otros sectores de la oposición junto a varios movimientos no tiene validez y que solo servirá para medir el nivel de aceptación o rechazo al juicio político del actual mandatario, para más nada, aseguró. Manifestó que la presentación de las más de 360 mil firmas para pedir al Legislativo el tratamiento de la reelección vía enmienda, debe tener primero una tramitación en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para posteriormente ser enviados los resultados al Congreso Nacional así comenzar el proceso ya establecido dentro del oficialismo.

Anunció que el Partido Colorado se encuentra analizando diferentes alternativas para dejar sin efecto lo resuelto por la Cámara de Senadores el 25 de agosto del año pasado con el rechazo al proyecto de enmienda por sectores de la disidencia y de la oposición. En ese sentido, dijo que conversó con el senador Gustavo Pipo Alfonso, quien le informó que están consultando con juristas, constitucionalistas, asesores tanto del país, como del extranjero; y que por el momento no han tomado ninguna decisión. “Existen varias alternativas o vías, que se están analizando cuál sería la más correcta a seguir. Partiendo desde la inconstitucionalidad, con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, hasta llegar a la anulación total de la resolución”, explicó el legislador oficialista. Indicó que estas consultas jurídicas lo vienen realizando, desde poco después de que se diera el “atraco parlamentario que perpetraron los disidentes colorados”, que permitió el rechazado de la iniciativa, ya que la principal objeción que tienen a lo resuelto por el pleno de la Cámara Alta, es que loa senadores actuaron de mala fe al presentar un proyecto a solo efecto de rechazarlo. “No se puede bajo ningún punto de vista, recurrir a chicanerías en el mismo lugar donde se elaboran las leyes. Ellos presentaron un proyecto de ley para que se haga una enmienda constitucional, y posibilitar la reelección presidencial.

Lo presentan con una argumentación brillante para que el proyecto sea aprobado, pero lo presentan a solo efecto de rechazar y tratar que de esa manera quede imposibilitado de que se pueda volver a tratar el tema por un año”, argumentó.

Añadió, que esta acción está tipificada como un acto simulado y es actuar con dolo, lo cual está penado en el derecho, finalizó