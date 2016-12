Diputado disidente acciona contra Efraín Alegre por “sembrar el odio” POLITICA

El diputado llanista Fernando Nicora del PLRA, denunció al titular de su partido, Efraín Alegre, acusándolo de ser el autor intelectual del escrache a su residencia, que realizaron integrantes de la juventud liberal. Nicora denunció al titular del PLRA por los hechos punibles de coacción, perturbación a la paz pública e incitación a cometer hechos punibles. También fueron denunciados Dylan Carreras y Marlene del Rocío Cabrera, dos de los jóvenes liberales que participaron del escrache.

El hecho sucedió el pasado 27 de octubre, en la ciudad de Lambaré. “Estas personas actuaron con violencia, ira y rencor autodenominándose “Soldados de Alon” y pintaron la muralla de mi casa con aerosol escribiendo y refiriéndose a mi persona de rata, bandido y vendido, entre otras cosas…” señala parte del escrito presentado a la Fiscalía.

Según el denunciante, el presidente de su partido “siembra el sentimiento de odio entre los compatriotas al azuzar a la juventud de su partido a cometer actos vandálicos”. El parlamentario solicitó imputación para Alegre y los jóvenes identificados. El ataque a la residencia se dio un día después que Nicora y otros dos liberales Milciades Duré y Gustavo Cardozo, hayan votado por posponer el tratamiento de la enmienda en Cámara Baja.

NO HAY CONSENSO

El aspirante liberal a gobernador del Alto Paraná, Ivan Airaldi, y referente del Efraínismo en Alto Paraná, dijo que los grupos liderados por los parlamentarios Carlos Portillo y Zulma Gómez no quisieron buscar una figura de consenso para competir contra los demás partidos. Explicó que inicialmente hablaron de llegar a un acuerdo para la Gobernación del Alto Paraná a fin de evitar un internismo fuerte en el PLRA, lo que será imposible ante la negativa de los dirigentes. Se vaticina una feroz interna.

“Estábamos buscando un consenso entre todos los precandidatos a gobernador de los equipos del PLRA, para evitar el desgaste, pero no prosperó, y así como están las cosas ya no habrá posibilidad si no hay apertura, pero creo que esto ya es definitivo hasta las internas, que esperemos no sena tan sangrientas y podamos hablar solo de proyectos y no de ataques”, dijo Airaldi.

Aseguró que el equipo del diputado Carlos Portillo, Movimiento Cambio Radical, que postula a su hermana María Portillo para la gobernadora, y el Equipo Joven, liderado por la senadora Zulma Gómez (llanista), que postula al exintendente Mario Castillo para la Gobernación del Alto Paraná, tienen estrategias diferentes con miras a las elecciones generales, puesto que presentarán listas para la Junta Departamental, diputados y Senadores en las internas partidarias.

Airaldi afirmó que para ambos líderes de los movimientos mencionados, un consenso para la candidatura a gobernador, debilitaría las demás candidaturas.

El diputado Oscar González Drákeford también es otro postulante para la gobernación. Fue quien empezó las conversaciones con los demás sectores para buscar un consenso, incluso de movimientos de otros partidos políticos, pero hasta la fecha ya recibió diversas negativas.

Ni siquiera en el efrainismo se logró un consenso en cuanto a postulación.

Asimismo, el exconcejal, Atilio Alegre, promovió la afiliación del concejal independiente, Celso Miranda “Kelembu”, para que este se postule a gobernador, pero tras las críticas, este se desafilió.

Alegre tenía intenciones de postularse para la diputación utilizando la figura de Kelembu. El concejal departamental, Carlos Benítez (PLRA), lamentó que las posibilidades de un consenso se hayan disuelto. Este aseguró que a juzgar por el escenario que se observa actualmente, vendrá una fuerte interna en el partido antes de las elecciones generales.