Diputados liberales fueron desvinculados de Itaipú y alegan cuestiones políticas POLITICA

James Spalding, director paraguayo de Itaipú binacional, dijo que la desvinculación de dos diputados liberales de la entidad se dio porque estos entraron sin concurso y no estaban en los cargos porque estaban con permiso, ya que fueron electos como parlamentarios por cinco años y descartó que tenga un trasfondo político.

Se trata de los legisladores Eusebio Alvarenga y Édgar Acosta. Ambos se encontraban con un permiso en el cargo desde que asumieron como diputados electos en el 2013, año en que fueron electos parlamentarios. Coincidentemente, ambos se muestran en contra al polémico proyecto de enmienda que impulsa el oficialismo colorado.

Spalding señaló que son personas que ingresaron apenas empezó la administración de Mateo Balmelli, como Director General de la Binacional, quien al mismo tiempo sacó a 300 funcionarios por ser colorados, además que no estaban ejerciendo sus cargos, señaló Spalding sobre el tema.

Además sostuvo que se cumplió con el código laboral en los trámites de la desvinculación. “No tiene que ver con el tema de la enmienda. Si tienen pruebas de amenazas, que muestren. Es un contrato suspendido lo que se dio, para que alguien que entre por concurso pueda ocupar las sillas”, justificó. Al ser consultado sobre la presencia de planillas pro reelección en la binacional, este señaló que desconoce el asunto. Sin embargo, aseveró que no tienen “ningún inconveniente” con ello al hablar con la prensa, tras la entrega de unas 100 patrulleras donadas por la Itaipú a la Policía Nacional.