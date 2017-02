Directora de escuela pública de Minga Guazú “chantajea” a madres para cobar “matrícula” LOCALES

Un grupo de madres de la Escuela San Carlos del Km. 21 de Minga Guazú decidió denunciar ante la Policía Nacional, Ministerio Público y los medios de prensa el abusivo cobro de inscripción, que debería ser gratuito en esta institución y en todos las escuelas y colegios públicos del país. Este año, pretenden cobrar 100 y 120 mil guaraníes por alumno, por la matriculación desde la Asociación Cooperadora Escolar, la directora del establecimiento escolar incluso amenaza a algunos padres que si no pagan por la inscripción, no entregarán a sus hijos los kits escolares que son del Estado y también se entregan gratuitamente.

Pagar por la inscripción en una escuela o colegio público está prohibido por el Ministerio de Educación, pero con la figura de “aporte voluntario”, muchas instituciones cobran un monto cada año para cubrir algunos gastos. Sin embargo, en la Escuela San Carlos del Km. 21 de Minga Guazú, cada año abusan con el cobro, según denunciaron un grupo de madres ante la Comisaria 8va de Minga Guazú y en la Fiscalía de Ciudad del Este.

La directora de la institución, Graciela Celsa Zárate, sería también la que acompaña este cobro irregular, pues la misma amenazó a una de las madres en no entregar el kit escolar a sus hijos si no paga por la matriculación. Otra madre afirmó que la directora la echó de la escuela, gritándole que lleve los documentos de sus hijos a una escuela privada de la zona.

Nilda Arce, una de las madres de la Escuela, manifestó que la directora le pidió para llevar los documentos de sus hijos a una escuela privada al cuestionar el pago de 120 mil guaraníes por la inscripción. “Al reclamar me dujo que tengo que llevar a mis hijos a la escuela privada que se estaba habilitando nuevamente. Me echó de la escuela y mi hijo quiso filmar el momento, pero quitó de él su celular y rompió todo”, manifestó.

La denunciante manifestó que una señora de nombre Ana, de la Cooperadora Escolar es la que se encarga de cobrar por la inscripción, recordando que el año pasado se cobraba 100 mil guaraníes por familia, pero que este año pretenden cobrar 100 mil guaraníes por alumnos desde el pre-escolar hasta el octavo grado y 120 mil guaraníes a hasta el tercero de la media.

Por su parte, Olga Graciela Marcos, denunció públicamente a la directora Graciela Celsa Zárate por haberla amenazado que no entregaría los útiles escolares a sus hijos si no pagan por la inscripción, porque supuestamente la escuela compra los materiales.

Ante el abusivo cobro, las madres hicieron denuncia en la Fiscalía, en la comisaría octava de Minga Guazú y pidieron después en la Supervisión que se intervenga la administración de la escuela para que se investigue el caso.