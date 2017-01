Dirigencia de Honor Colorado autóctona molesta ante “premio” para seccionaleros LOCALES

Ante la noticia de que Presidentes de seccionales de Ciudad del Este, todos del equipo de Esperanza Colorada, fueron premiados con cupos para la “dirigencia” en la Itaipú Binacional, las reacciones no se hicieron esperar y la dirigencia de Honor Colorado (que no forma parte del ala Zacariista) pide que se golpee la mesa al Presidente de la Republica para que reconozca a su dirigencia autóctona y no a “dirigentes de última hora”, como califican a los seguidores de Zacarías.

Por medio de mensajes de audio en el grupo de Honor Colorado, uno de los primeros en reaccionar por lo beneficios a los presidentes de seccionales, exclusivamente del equipo de los Zacarías, fueron dirigentes de Ciudad del Es Este. Expresaron que esto hace a que muchos de los referentes abandonen pichados la agrupación.

Preguntando a los referentes, entre ellos al Diputado Ramón Romero Roa y a Magno Álvarez, qué está pasando que solamente ellos (los Zacariistas) tienen los cupos para Itaipú y no así los que son de HC original, que acompañaron desde el primer momento, al parecer nunca van a tener un puesto de trabajo y un salario digno para mantener sus familias, cuestionaron.

Expresaron que con eso quiere decir que los que son leales al Presidente de la Republica, Horacio Cartes, líder y dueño del Movimiento Honor Colorado, solo fueron utilizados y fueron alquilados desde 2010 y tienen que esperar 5 años para ser beneficiados y reconocidos y van a tener que esperar 5 años más para ocupar un puesto de trabajo seguro en cualquier parte , y solamente estos dirigentes de tercer tiempo como los del equipo Zacarías son los que se están beneficiando con el trabajo de los que fundaron el movimiento.

Algunos indicaron que están en el movimiento desde el 2010 y trabajaron desde ese entonces por el equipo y por el Presidente de la República, en el 2012 acompañaron a Magno Álvarez y ahora para el 2018 tienen que esperar nuevamente la reelección. “Duele en el alma ver que esto esté pasando queridos amigos y amigas, como se están burlando de nosotros, la dirigencia, esta gente”, afirmó uno de ellos.

Piden al diputado Ramón Romero Roa y a Magno Álvarez candidato a Gobernador quien siempre está trabajando para la dirigencia, diciendo que ya es hora que se le golpee la puerta y porqué no la mesa también de Cartes, para paliar la necesidad, y ojala se le diga que también se le dé a la dirigencia que lo acompañó desde el vamos. Cómo puede ser que solo se le dé a los de otro equipo que inclusive lo trataban como narcotraficante y contrabandista?, se preguntó uno de los referentes.

Exigen también que se le haga recordar al Presidente que él está buscando su reelección y quiere que la dirigencia lo apoye pero de esta manera duele mucho. Advirtió que ya es suficiente y si de esa forma continúan tratando a la dirigencia él saldría del equipo porque se está jugando así por la dirigencia y que esta gente de ZI se están burlando de la gente de HC y si las cosas continúan de esa forma muchos son los que van a abandonar el equipo ya que el propio presidente no recibe siquiera ni apoya a sus líderes, siendo que la gente que alquiló la chapa en un tercer tiempo, y son ellos los beneficiados, demostrando que los originarios de HC no son nada, entonces es preferible salir, finalizó.

La misma postura en pensamiento es de la gran mayoría de la dirigencia autóctona del equipo del presidente, quienes ya comenzaron a reunirse para volver a reagrupar a los HC autóctonos para tomar fuerza.