Dirigencia de ZI anhela que se dé reelección para trabajar por HC

La cúpula de la dirigencia de ZI sueña por que se apruebe la figura de la reelección presidencial y así poder continuar teniendo trascendencia en el escenario político nacional y local, ya que el actual gobernador, Justo Zacarías, también iría por el rekutú. No obstante, se maneja también un “plan B” en el zacariismo, en caso de que definitivamente la reelección quede descartada para las próximas elecciones presidenciales.

La cúpula de la dirigencia del zacariísmo ruega que se de la reelección y ya trabajan arduamente en la recolección de firmas en el marco de una iniciativa popular para la reelección vía enmienda, que se inició en todas las seccionales de Ciudad del Este y de todo el país.

Según indican los dirigentes, “en off”, en su gran mayoría resaltan que les encantaría y sueñan que salga la reelección, para que así de esa manera les toque algo de los muchos millones que Horacio Cartes tendrá que “invertir” para trabajar por él para una reelección, ya que en las elecciones pasadas su movimiento, Honor Colorado, no tenía equipo y solo con dinero se compró dirigentes que ya no tenían cabida en el oficialismo zacariísta.

“Ojala salga la reelección, así nos toca algo de lo mucho que va a tener que “invertir” en la dirigencia para volver a hacer de él Presidente de la Republica, así como “tiró” plata en las elecciones pasadas para ganarle a Javier Zacarías y a la propia Sandra en CDE y ni aún así pudo contra la verdadera dirigencia”, nos dijo un dirigente.

Resaltan que actualmente están en plena campaña de recolección de firmas en todas las seccionales con un objetivo de juntar en Ciudad del Este mas de 16 mil firmas y en el departamento unas 20 a 25 mil para solicitar una enmienda por inciativa popular para hacer que la reelección se pueda dar en nuestro país.

Resaltan que el oficialismo de Honor Colorado ya no existe en Ciudad del Este ni el departamento, por lo que la única estructura política que acompaña al actual Presidente, Horacio Cartes, en la zona este es la líderada por los Zacarías que tienen la administración mucnipal de la capital departamental y del departamento.

La campaña de recolección de firmas emprendida por parte del oficialismo colorado, para incluir vía enmienda la reelección presidencial en la Carta Magna, fue emprendida en todas las seccionales de CDE y del todo el Alto Paraná del equipo de ZI, donde una buena aceptación de la gente, quienes firmaron sin problema la planilla de pedido de la enmienda.

Los oficialistas argumentan que la iniciativa está amparada constitucionalmente por los artículos 161, 197, 229 y 235 conforme al proyecto planteado y establecido en el artículo 290 de la Constitución Nacional.

Una vez que el Partido Colorado tenga la cantidad de firmas necesarias se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral que deberá convocar a la Cámara de Diputados para tratar el proyecto planteado.

La campaña de recolección de firmas que involucra a legisladores, gobernadores e intendentes, para impulsar la enmienda, inclusive señalan que hay campañas que se inicio en las bases del partido por el que se reclama que se lleve adelante la enmienda y que se convoque al referéndum.

Hasta el momento no se cerraron las negociaciones del oficialismo colorado con otros sectores para presentar el proyecto de enmienda en la Cámara de Senadores, por lo que la dirigencia de bases decidieron preparar ya este plan “B”.