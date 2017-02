Dirigente zacariista no teme eventual apertura de listas POLITICA

El Presidente de la Seccional Colorada N° 4 de Ciudad del Este, Elías Bernal, señaló que no existe información oficial sobre una eventual apertura de lista en Honor Colorado Alto Paraná, y que ese tipo de decisiones corresponde a la alta dirigencia partidaria.

No obstante, dijo que no habría inconvenientes en lo que respecta a la apertura de lista, al menos para la facción zacariista del cartismo, ya que “tenemos un equipo sólido, disciplinado y con sumada experiencia”.

“Son decisiones que corresponden a la dirigencia nacional, nosotros estamos preparados para encarar las internas y las generales. Siempre un consenso es bueno, pero si no la democracia permite a todos a elegir y ser elegidos”, expresó.

Reconoció que es extemporáneo hablar de un tema que depende de varias circunstancias aún no definidas, como la reelección. “Nosotros no estamos hablando de nada parecido, pues la reelección aún está en proceso de aprobación, y de ello dependerá todo el resto. En su debido tiempo, se pueden considerar las opciones internas”, comentó.