Dirigentes de la vía pública aseguran que entrega de casillas se realiza normalmente POLITICA

Trabajadores de la vía pública manifestaron que la entrega de las llaves de las casillas de la cuarta etapa se realiza con total normalidad debido a la buena organización entre los presidentes de los diferentes gremios. Los mismos además lamentaron que los concejales municipales Miguel Prieto y Celso Miranda Kelembu instiguen a algunas personas para crear conflicto y utilizar esto método para seguir con la campaña de mentira y falsedades para tratar de ensuciar el gran trabajo realizado por los miembros de la federación de trabajadores de la vía pública.

Mirna Maciel presidente de la asociación de la cuarta etapa zona Jebai Center manifestó que “Tenemos 360 asociados, todos ellos fueron adjudicados con sus casillas como corresponde, es mentira lo que dice el concejal Miguel Prieto y Celso Miranda, que dicen que pedimos dinero para entregar las casillas, es mentira y los propios mesiteros son testigos que en ningún momento se ha pedido algún dinero para entregar las casillas. Los concejales que acusan de venta de casilla hasta el momento no presentaron ninguna prueba de esas acusaciones, son puro “bla bla bla”, nosotros los trabajadores necesitamos tranquilidad, el problema de este concejal es más bien político, esos dichos de supuestos pedidos de coimas o dinero son mentiras, si tanto hablan de eso porque no presentan pruebas, si las tuvieran hace rato ya hubiesen dado a conocer”, comenzó diciendo. Sobre el conflicto que se da entre la usurpadora de casillas María Portillo, y Laura Osorio Venialgo indicó que, “ella (María Portillo) tiene una casilla y dos puestos más, nosotros le hemos entregado sus lugares en presencia del concejal Miguel Prieto, esta chica lo que tiene es capricho o es utilizada por los concejales para crear algún conflicto, nadie quiere sacar ninguna casilla de nadie, ella es la que está ocupando una casilla ajena”.

Para culminar agregó que el diario Abc Color y su corresponsal Mariana Ladaga mienten, “La gente de Abc color que publicó una mentira en ese diario jamás se han comunicado con ninguno de los dirigentes de la via pública, le digo a esa periodista Mariana Ladaga que tiene que informar bien y publicar verdades, no mentiras, se ve claramente que es una periodista de “Kelembú””, culminó Mirna Maciel, presidente de los trabajadoras de la vía pública zona Jebai Center.

A su vez el ex presidente de la asociación de trabajadores de la vía pública y pionero Don Orlando Ortiz, afirmó que están nucleados en su asociación 336 personas y que solamente una 2 o 3 personas intenten crear algún conflicto, “336 Asociados estamos en la zona de Jebai Center y solo 2 o 3 personas son los que tienen supuestos problemas, hay gente que viene a predicar cosa que no es, que no conoce la vida de un mesitero, de como antes se trabajaba en comparación con lo que tenemos ahora, antes los árabes no nos daban ni siquiera un vaso de agua, hoy eso cambió, trabajamos de forma conjunta, ahora la gente nos dice y califican de pequeños empresarios, todo lo que hemos reunido a lo largo de este año lo hemos conseguido con esfuerzo” agregó el ex presidente de la federación.