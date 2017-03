Doble discurso de Lugo: contra la enmienda pero a favor de reelección POLITICA

El senador del FG Fernando Lugo ratificó su posición en contra de la enmienda para la reelección, sin embargo, sostuvo que de prosperar el “rekutu” presentará su candidatura a la Presidencia de la República. “Todos somos un poquito hipócritas”, sentenció.

Antes del inicio de la sesión de ayer, el expresidente habló con la prensa sobre el nuevo proyecto que sería presentado en 15 días más. Fernando Lugo reiteró que está en contra de la enmienda constitucional y afirmó que en caso de votar lo hará por el no.

“Estoy en contra de la enmienda, así voté el 25 de agosto de 2016 y así volveré a votar. Pero todos me tratan de violador, al final soy culpable de todo (…) Yo no participé en ninguna negociación referente al proyecto”, expresó el parlamentario.

Lugo manifestó que la única forma de cambiar la Carta Magna es a través de la reforma y reiteró que no acompañará a los cartistas, llanistas y del Frente Guasu que impulsan el plan reeleccionista vía referéndum.

Al insistírsele con el tema, el senador reconoció que de aprobarse el proyecto se postulará nuevamente por el sillón presidencial así como lo hizo en el 2008. “Si no hay dificultad que impida mi candidatura y el Frente Guasú me apoya me voy a candidatar (…) Todos somos un poquito hipócritas”, aseveró.