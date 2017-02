Docentes esperan acuerdo con el MEC, pese a amenazas de Ministro LOCALES

El Profesor Ignacio Balcázar, Presidente de la Asociación de Educadores del Este, admitía que esperan una solución al impase que pone en vilo el inicio de las clases el 23 de febrero próximo. Cabe resaltar que ayer el ministro de Educación, Enrique Riera, aseguraba que los docentes que no inicien las clases el próximo 23 de febrero no cobrarán por los días no trabajados. Aseguró además que espera que el lunes haya una solución con los gremios.

Balcázar indicó que muy a pesar de la postura de los profesores, las autoridades nacionales siguen sin entender la realidad y necesidad de los docentes, incluso interponiendo amenazas al sector, con descuentos. “Existe una postura del sector docente, sustentado en realidades, mientras desde el Ministerio de Educación pareciera importar poco esta situación. Los maestros queremos un acuerdo para que las clases se den en el tiempo establecido”, expresó.

Por otra parte hablaba de las condiciones estructurales de las instituciones educativas del sector público, donde varias escuelas y colegios siguen sin estar en condiciones.

El presidente de la AEDE, agregaba que las condiciones de infraestructura no están en condiciones en varias escuelas del departamento, especialmente en Ciudad del Este, donde las obras con recursos de Fonacide no avanzan.