DT del “3” conforme con rendimiento de sus jugadores DEPORTES

Tras la primera práctica del equipo del 3 de Febrero ante Cerro Porteño (amistoso), el adiestrador sacó conclusiones positivas con miras al inicio de la pre temporada que comenzará en algunos días. El equipo intentará nuevamente el ascenso a la primera división.

A pesar del resultado que se dio en el amistoso entre 3 de Febrero y Cerro Porteño el sábado, en horario matinal; el entrenador del “Rojo”, Marcio Marolla sacó buenas conclusiones. El estratega dijo que por tener tan pocos días de entrenamiento futbolístico le gustó lo que vio.

En el primer amistoso ante el combinado capitalino, Marolla puso como titulares a: Víctor Samudio; Luis Taboada, Éver González, Raúl Piris y Jonathan Machado; Édgar González, César Giménez, César Llamas y Cristian Andersen; Cristian Ovelar y Ale González. Ese primer encuentro fue favorable para el Ciclón. El segundo equipo del 3 de Febrero fue una mezcla de juveniles, pero ya con mayor rodaje y otros tantos que tendrán la posibilidad de vestir la casaca del “3” si alcanzan picos alto de rendimiento.

ME GUSTÓ

En charla con Toque de Primera, el entrenador del 3 de Febrero sostuvo que su equipo rindió a la medida que esperaba. Además quedó sorprendido, pues su conjunto tuvo muy pocas prácticas. “Fue un buen entrenamiento ante Cerro. Me gustó lo que he visto porque no practicamos mucho. Si bien nos marcaron goles de pelotas paradas, esa parte todavía no entrenamos, por eso no me preocupa”, comentó Marolla.

Por otro lado, sobre los deseos de su plantilla argumentó que deberán estirar todos juntos el carro si pretenden ascender. “Si no se estira al mismo lado no se podrá salir adelante, así que todos ya estamos mentalizados en el objetivo de llegar lejos”, finalizó Marcio Marolla.

3 de Febrero medirá el miércoles a Coritiba en amistoso.