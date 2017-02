Dura puja entre Efraín y Llano se verá en la Convención del sábado POLITICA

Este sábado 25, en la ciudad de Coronel Oviedo se llevará a cabo la convención del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Este será el encuentro definitorio para los azules que marcará la hoja de ruta determinante para el futuro del PLRA con miras a las elecciones presidenciales del próximo año.

Existen dos líneas de pensamiento bien mercados entre los liberales: El primero liderado por Efraín Alegre que plantea una alianza política con otros partidos, mientras que el segundo, la de Blas Llano, quiere una concertación nacional en la que puedan participar todos los que quieran ser candidatos a la presidencia de la República para el 2018.

En total, el PLRA tiene 567 convencionales, y tanto el sector oficialista (Efraín) y el sector disidente (Llano) dicen tener la mayoría para imponer voluntades y proyectos. Hasta ahora no definieron aún un orden del día a ser tratado, y ya cambiaron de sede de la convención en dos oportunidades. En principio, en la sesión del directorio del PLRA de fecha 15 de octubre de 2016 que se llevó a cabo en la localidad de Mbuyapey se decidió convocar a una convención nacional extraordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día:

1- Designación de autoridades de la convención. 2-Lectura y aprobación de acta de la convención extraordinaria anterior. 3- Consideración de la conducta política de senadores y diputados que incumplen los mandatos políticos del directorio y de las decisiones de la convención. Análisis de la situación de los diputados suspendidos en la última convención, a pedido de los convencionales de Central y Cordillera y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 inciso c) Consideración del anteproyecto de reglamento para la aplicación de sanciones por parte de la convención. 4- Modificación de los estatutos partidarios. 5- Tomar las resoluciones que considera conveniente para la mejor dirección del partido y consecución de sus fines. De acuerdo al artículo 29 inciso e) del Estatuto Partidario.

Según la senadora disidente Blanca Fonseca, no saben aún cuál es el primer punto del orden del día. “Efraín ya cambió dos veces de local y ya cambió dos veces el orden del día”, comentó. Mientras tanto el diputado oficialista Juan Felíx Bogado Tatter, dijo que este sábado la disidencia de su partido tendrá una lección de lo que es el PLRA, que está cerca de su gente y del cumplimiento de sus leyes.

Si bien señalan que el orden del día no está aún definido, son dos los temas centrales que serán abordados y que marcará el tenor del debate en la convención del sábado. El primero tiene que ver con inhabilitar a los senadores y diputados que voten a favor de la enmienda de tal forma a evitar que puedan candidatarse utilizando la chapa del PLRA y el segundo tema está relacionado a la figura que utilizará el partido para cerrar acuerdos con los demás partidos o movimientos: Alianza vs. Concertación.

El sector de Efraín Alegre se ratifica en que la figura ideal es la de la alianza. Incluso con la condición de que la chapa la debe encabezar un liberal. El diputado efrainista, Bogado Tatter estimó que una amplia mayoría acompañará la alianza y no así la concertación. “Engañan a la gente para llevar a un intento de meter una enmienda inconstitucional con la excusa de que Fernando Lugo es el salvador de la patria, pero para darle a Horacio Cartes”, argumentó.

Por su parte, Lider Amarilla, del equipo de Blas Llano, sostiene que la concertación es la figura que conviene al partido, ya que es más incluyente y a través de la cual todos los que tengan pretensiones presidenciales podrán presentar candidaturas y el que este mejor posicionado deberá ser el que encabeza la chapa presidencial.