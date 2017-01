Ebrio durmió dentro de su auto y fue remolcado en grúa hasta subcomisaría DESTAQUE

Un conductor que se quedó dormido dentro de su vehículo en medio de la calle, aparentemente por causa de la borrachera, protagonizó un curioso hecho. Al no querer (o no poder) despertarse y salir del rodado, los policías llamaron una grúa y lo remolcaron así mismo hasta una subcomisaría. Cuando finalmente despertó por causa del intenso calor el chofer se molestó bastante y lanzó todo tipo de insultos a los uniformados. El llamativo caso ocurrió ayer entre la madrugada y la mañana en el barrio Santa Ana.

El protagonista del curioso caso es Alexis Daniel Rojas Peralta, de 30 años, que se quedó profundamente dormido dentro de su automóvil Nissan Sunny plata, con chapa ZAD 215. Agentes de la Subcomisaría 3a lo remolcaron con una grúa hasta esa dependencia policial al no conseguir despertarlo.

Los policías mencionaron que otros automovilistas avisaron ayer a las 7 de la mañana que un automóvil quedó varado sobre uno de los carriles de la Supercarretera, en inmediaciones de Apamap, y que estaba causando problemas en el tráfico. Cuando llegaron al lugar encontraron a Rojas durmiendo al volante e intentaron despertarlo para que estacione sobre la banquina. Ante el fallido intento empujaron el rodado para liberar el tránsito en la zona. Según los uniformados, el conductor expedía olor a alcohol y se negó rotundamente a bajar del vehículo. Por eso llamaron una grúa y llevaron el automóvil hasta la subcomisaría con el chofer durmiendo adentro. Con el sol radiante el automovilista no soportó el calor dentro del rodado y finalmente despertó. Al ver que estaba rodeado de policías se molestó y comenzó a insultar a todos porque lo llevaron hasta la subcomisaría. El fiscal Miguel Alvarenga dispuso que sea sometido al alcotest, pero el mismo se negó rotundamente. Igualmente la Fiscalía lo liberó posteriormente, pero su vehículo quedó incautado.