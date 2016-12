Edil pide permiso como miembro de Comité del PLRA por traición de sus correligionarios POLITICA

SANTA RITA. Javier Zorrilla, concejal liberal miembro del Comité Liberal del PLRA de Santa Rita, repudia a sus colegas concejales quienes son actualmente Presidente y convencional, por no haber votado por su candidatura a Presidente de la Junta Municipal, para apoyar a colorado oficialista en el marco de un presunto “pacto” con el intendente César Landy Torres (ANR).

El pedido de permiso indefinido es por lo ocurrido el 20 de diciembre pasado en la Sesión Extraordinaria para la elección de autoridades de la nueva mesa directiva de la Junta Municipal de Santa Rita, donde varios concejales pusieron en él la confianza como candidato a presidente, en el cual obtuvo 5 votos, dos votos de concejales de la bancada Colorada, dos votos de la bancada independiente y el suyo, pese a que la bancada del PLRA tiene tres miembros, pero sus dos colegas y correligionarios, con una gran sorpresa no votaron por el candidato del Partido Liberal Radical Auténtico.

Zorrilla destaca nota mediante que lo grave es que no que solamente no votaron por el PLRA sino que votaron para favorecer al oficialismo, beneficiando a un Concejal del Partido Colorado, quien con los dos votos liberales obtuvo 7 votos con los cuales tuvo la mayoría necesaria para la presidencia.

El edil Zorrilla lamenta y repudia que con votos de los representantes del Glorioso Partido Liberal del distrito, a sabiendas que los mismos deben de marchar por el camino claramente de opositores, actuando con una conducta gravísima siendo que uno de ellos, es Presidente del Comité Liberal de Santa Rita, y el otro, ex Presidente y convencional actual, violando el Estatuto Partidario, actuando con desacato a las Resoluciones del Partido quien en una Magna Convención decidió el camino opositor, por lo cual contradijeron el ideario-programa y los principio partidarios, lo cuales representar una falta de primer grado, por lo que las sanciones y penas son la Expulsión del Partido Liberal, por lo que se reserva el derecho de enviar los antecedentes ante el Tribunal del Conducta del Partido, por lo que claramente le imposibilita de continuar trabajando en el Comité, con estos “correligionarios” que traicionaron al partido.

Zorrilla señala estar indignado y apenado por lo que por nota mediante repudia con gran fuerza la actitud y la falta de lealtad de sus correligionarios, y colegas concejales, Arnaldo Gómez Díaz y Luis Zelaya Araujo, que truncaron la posibilidad que un afiliado liberal ocupe la Presidencia de la Junta Municipal para ser contralores de la cosa pública para demostrar con orgullo que los liberales son capaces de administrar y controlar los bienes del pueblo de Santa Rita.

Destaca que por culpa de esos correligionarios el Partido ha quedado expuesto en un escenario incomodo, “con esta actitud lo único que se dice es que lo liberales son vendidos”, por lo que nos deja mal parados ante la opinión pública. Resaltó que el país y el distrito los necesita unidos para demostrar que es el momento de una nueva generación que busca el bienestar de todos los pobladores de Santa Rita, y no solo de unos pocos, instando a los jóvenes y ciudadanos de bien a formar parte de ese movimiento y la nueva política para construir un nuevo Paraguay”, finaliza el comunicado del concejal Zorrilla.