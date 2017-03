Ediles opositores siguen postergando reparación de semáforos en CDE LOCALES

Los concejales opositores en la Junta Municipal de Ciudad del Este siguen postergando la reparación de los semáforos en Ciudad del Este. El propio presidente del legislativo, Teodoro Mercado, junto con su colega Celso Miranda habían manifestado que esto “no es un tema urgente” a pesar de los frecuentes accidentes registrados. Todas las documentaciones con respecto a la instalación y reparación del sistema semafórico se encuentran en la junta municipal desde el 20 de febrero para su homologación, una vez aprobado dicho contrato la empresa iniciará la reparación y mantenimiento de los 8 cruces semafóricos.

Cabe recordar que el proceso de reparación de semáforos empezó el pasado mes de diciembre, pero mediante argucias de Celso Miranda no había avanzado durante el mes de Enero. El mismo había acompañado a una empresa en su presentación el pasado 13 de Enero, denominada DELTA S.A.

Dicha empresa presentó la oferta más baja y fue adjudicada, por lo que se sospecha era solo una estrategia para dilatar dicho proceso, alegando que “no era un tema de vida o muerte”. El mismo cuestionaba que se haga un llamado vía excepción, alegando falsamente que “no pasaría por la junta”, lo que en realidad no es así, pues el llamado vía excepción debe pasar por el legislativo para la aprobación del contrato y la única diferencia con una licitación pública nacional es que tiene plazos más breves y el llamado se realiza en la página web de Contrataciones Pública, sin pasar por diarios de circulación nacional.

La municipalidad alegó que utilizaba este método por la urgencia de reparar los semáforos ante los riesgos de accidente, pero esta urgencia no es entendida por los concejales. En la sesión de este martes, una vez más, ignoraron el tema, a pesar del clamor de varios sectores de la ciudadanía que expresan su preocupación por la falta de semáforos funcionando en la ciudad.

Asimismo, la comuna pretende instalar más 10 cruces semafóricos en el transcurso del año, en un segundo llamado, (este sí licitación pública nacional), una vez que concluyan las reparaciones que se aguardan desde hace unos 3 meses.

El concejal Alejandro Zacarías sobre la falta de tratamiento en la junta municipal para la reparación y mantenimiento de los semáforos indicó que se podría tratar de una jugada política, “el 20 de febrero aproximadamente había entrado a la junta municipal, el pedido de la ciudadanía es la de reparar de forma urgente esto, pero lamentablemente para algunos colegas esto no es una prioridad. Creo que esto se podría tratar de una jugada política para atacar a la intendenta Sandra Zacarías y generar un caos debido a la falta del sistema semafórico en la ciudad, que ordena y da seguridad a los conductores”.

Hoy pensé que iban a dar curso al pedido de la gente, algunos de los colegas decidieron que no era necesario tratar a pesar del clamor de la gente, nosotros nos debemos a la ciudadanía y dejar las rencillas de lado y dar solución y beneficio a la gente, lo mismo ocurrió el año pasado con el tema de transporte, donde se oponían al proceso de renovación pero de igual manera se demostró que se puede cumplir con la ciudadanía”.

CEMENTERIO

SEGUIRÁ ESPERANDO

Los mismos concejales opositores, además han decidido rechazar las obras en el Cementerio Municipal donde se pretende culminar los trabajos de construcción de columbarios para cubrir las necesidades de sepulcros en la ciudad. Los mismos argumentaron falta de documentaciones y la fuente de financiamiento para dicha obra.

En el portal de Contrataciones Públicas figura todas las informaciones, las documentaciones y la fuente de financiamiento para culminar los trabajos. El llamado a licitación pública nacional es para la “Terminación de Obra, Paseo Adrián Jara y Columbario en el km 7 Don Bosco. Ad Referéndum 2017”. Para concluir las obras de columbarios la inversión será de ₲ 830.596.296. Para la terminación de las obras en el Paseo Adrián Jara será de ₲ 228.987.120, totalizando una inversión de ₲ 1.059.583.416 a ser financiados con recursos propios 2017.

Todos los detalles de la obra están especificado metro por metro en el portal de contrataciones públicas y puede ser localizado bajo el ID 317845. El concejal Alejandro Zacarías al ser preguntado sobre el rechazo a la continuidad de las obras en el Cementerio Municipal expresó que, “es una pena realmente, es un punto sensible para los ciudadanos, que es importante para que la gente pueda tener un lugar para que la gente pueda descansar en paz, tengo la sospecha que se trata de una persecución contra la empresa adjudicada, pero como autoridades debemos ser responsables y dar solución a la necesidad de la gente”, culminó el concejal municipal.