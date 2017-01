Eduardo Rivera: “Minga es un gigante dormido y lo debemos despertar” DEPORTES

Un nuevo desafío surgió en la vida profesional del charrúa Eduardo Rivera. Dirigirá al Deportivo Minga Guazú en el Nacional B. El cuadro rojinegro contará con toda la experiencia del adiestrador que pretende llevar a Minga a la Intermedia. Rivera trabajará con todo su equipo “Ñandekuete”.

Eduardo Rivera es nuevo adiestrador del equipo de Minga Guazú de cara al Nacional B. El charrúa será el timonel de la “Rojinegra” en el Nacional B, buscando el ascenso a la Intermedia. En la noche del lunes se confirmó lo que se venía negociando hace unos días atrás. Rivera se convirtió en nuevo adiestrador del equipo de Minga Guazú. El Nacional B es un torneo (tercera división) organizado por la Unión del Fútbol del Interior.

El cuadro minguero intentará en su primer año de participación en dicho torneo su ascenso a la Intermedia. El uruguayo, que el año pasado estuvo dirigiendo a equipos de primera división, y siempre es muy recordado cuando un equipo de de la elite se encuentra en la cuerda floja, ahora tendrá el gran desafío en la tercera división. A Rivera siempre le sedujo la idea de volver a ser entrenador del equipo rojinegro, equipo al cual dirigió por primera vez en su etapa de entrenador y con esta nueva comisión directiva que viene revolucionando la institución se dio la chance. Junto a Rivera estarán trabajando sus colaboradores de siempre; Jorge Giménez (Preparador Físi-co), Mario Varela (Prepa-rador Físico – Asistente) y Gilmar Alvarenga (Prepara-dor de Arqueros). A este grupo denominado “Ñande-kuete” podrá sumarse Aldo Farías, según aseguró el propio adiestrador. El Campeo-nato Nacional B arrancaría en el mes de abril.

Después de muchas charlas entre la directiva y el profesional se pudo llevar a un final feliz. Rivera con su equipo de trabajo se harán cargo de la plantilla rojinegra para el Nacional B. En charla con “Toque de Primera”, Rivera argumentó que era momento de colaborar con la institución a la cual le tiene mucho afecto. “La oportunidad de colaborar con un club que siempre nos trató muy bien, en epoca de jugador y cuando fui entrenador. Además, por algunos compromisos empresariales es bueno estar por el Este. Tengo simpatía por Minga”, comentó. Así también, argumentó que rechazó una oferta importante porque querían desintegrar el grupo, y con su equipo de trabajo es muy unido. “Rechacé una posibilidad porque querían que vaya solo, y no acepté. Siempre mantenemos el grupo Ñandekuete. El único que ya no sigue es Nicolás Duarte”, dijo Rivera. Ante una posibilidad de que lo llamen de algún club de primera división sostuvo: “Las puertas siempre están abiertas. Si surge alguna oferta lo vamos a analizar y hablar con la directiva de Minga. Por eso no firmamos contrato en donde vamos, porque cuando la directiva ya no quiere contar con nosotros podemos irnos, y viceversa. Pero tranquilos, ahora a enfocarnos en el objetivo Minga Guazú”.