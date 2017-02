Efraín Alegre no descarta un “pacto Azulgrana” con Mario Abdo Benítez POLITICA

Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), manifestó que no descarta un posible “proyecto azulgrana” de cara a las elecciones generales del 2018 en caso de prosperar el proyecto de enmienda constitucional y de habilitarse la figura de la reelección. En su mira está concretar una alianza con el colorado disidente Marito Abdo Benítez.

El titular de los liberales, Efraín Alegre, dijo a radio Monumental que el tema que acapara la atención es la intención de los colorados oficialistas de presentar la enmienda y de algunos afiliados al PLRA de acompañar esa iniciativa.

“Hay varios temas en ese sentido, hay un proyecto de convocar a estos senadores que anuncian sus votos a favor de la reelección, en contra de la Constitución y posición institucional del partido”, comentó.

No descartó que se apruebe una propuesta para que se inhabilite por 10 años a presentar candidatura por el PLRA a aquellos políticos que están en contra de los principios constitucionales y partidarios. “Si es necesario, el partido debe sanear sus filas con tal de que tengamos representantes que nos representen y nos podamos sentir orgullosos”, acotó.

Alegre comentó que otro punto es decidir entre la alianza y concertación, pero dijo que eso es meramente una “cortina de humo”.No obstante, que pese a eso, aclaró que también puede tratarse ese ítem durante el encuentro. “La concertación es de quienes se unieron para violar la constitución. La alianza es el camino que hemos tomado y es que el hemos aplicado, así se ganaron las elecciones”, consideró.

Al plantearle sobre qué ocurría de correr la reelección presidencial, resaltó que no es para nada irracional pensar en un proyecto azulgrana. “Más que nunca hoy en toda la región, la política superó la visión antigua de estrictamente de un color y un partido. Queremos romper los esquemas, que los colores no pueden juntarse. Acá lo más importante es la unión con miras a consolidar el proceso democrático”, dijo.

“Puedo decir que es absolutamente posible y viable que haya entendimiento entre los sectores que represente Marito Abdo, que es uno importante. Él es el mejor posicionado dentro de la ANR”, resaltó por último.