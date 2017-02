Efraín y Filizzola piden juicio político para ministro de Defensa POLITICA

Los titulares del PLRA y el PDP anunciaron que pedirán el juicio político del ministro de Defensa Diógenes Martínez por haber pedido que los militares salgan a las calles. Dijeron que, de concretarse, la acción será “un autogolpe de Estado”. Los titulares del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre y del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, anunciaron en conferencia de prensa que están “comprometidos con la defensa de la democracia”, e instaron a los militares a no hacer caso a lo que dijo Diógenes Martínez.

El pronunciamiento se dio a raíz de las declaraciones dadas por el ministro de Defensa, Diógenes Martínez, en las que expresó que los militares estarán “alertas”, ante las movilizaciones contra la enmienda. Martínez advirtió que en caso de que la Policía se vea rebasada, los militares saldrán a las calles, si bien reconoció que la medida “tal vez no sea del todo constitucional”.

Si bien reiteró en varias ocasiones que esta tarea no corresponde a las Fuerzas Armadas, al parecer una vez más intentarán pasar por alto la Constitución Nacional, pues en el Art. 173 se establece que las funciones de las FF.AA. son solo dos: custodiar la integridad territorial y defender a las autoridades legítimas. “No se puede permitir que se repita un Marzo paraguayo. Ante la primera movilización, ya estarán dispuestos para intervenir y actuar preventivamente para evitar derramamientos de sangre”, justificó el ministro.

Tanto Efraín Alegre como Rafael Filizzola advirtieron que estarán “delante de la ciudadanía, defendiendo la institucionalidad”, e instaron a los militares a no hacer caso al pedido del ministro de Defensa, Diógenes Martínez.

Adelantaron que pedirán el juicio político contra Diógenes Martínez por sus críticas y advirtieron que, de concretarse la salida de los militares a las calles, esto será un “autogolpe de Estado”.