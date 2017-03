El “3” visita a Toledo en el vecino país DEPORTES

Dando continuidad a su tarea de preparación, el 3 de Febrero se presentará esta noche en la ciudad de Toledo, estado de Paraná para medir en juego amistoso al conjunto local. Ya antes de los trabajos de pretemporada el 3 de Febrero había jugado ante el mismo rival, que será bastante exigente nuevamente.

Llegar a la complementación perfecta entre los jugadores, principalmente en todas las líneas es lo que se viene buscando en el conjunto rojo del Este del país que jugará desde la quincena de este mes el torneo de la División Intermedia.3 de Febrero debutará ante el combinado de Olimpia de Itá, que va cumpliendo una etapa de preparación bastante positiva.

Los dirigido por Marcio Marolla hasta el momento ya tuvieron dos partidos pos pretemporada, ante Corrales; empataron 2-2, y contra Guaireña sucumbió 2-1. Ambos partidos se jugaron en el estadio Antonio Aranda. A pesar que los resultados no vienen siendo muy positivos, existe una gran expectativa, y según explicó el preparador físico Walter González, es normal que todavía no puedan alcanzar el pico máximo de rendimiento. El conjunto del Este se alista para el nuevo cotejo, esta vez ante Toledo, desde las 20:00 en territorio brasileño. Sin dudas el amistoso será muy exigente, teniendo en cuenta que el combinado adversario se encuentra en plena competencia. En la víspera los trabajos de cara al juego se realizaron en horario matutino, con tareas tácticas de cara al lance.

ESPERANDO LA

OPORTUNIDAD

El delantero del “3”, Digno González se encuentra con muchas ganas de volver al equipo titular. Por de pronto aún no se ganó su lugar en el onceno, pero desea poder hacer dupla con Cristian Ovelar. “Por el momento me estoy esforzando bastante para poder estar en el equipo titular. El profe se encuentra probando algunas formulas, y tal vez por la disposición táctica misma del equipo no me esta tocando ser titular. Pero estoy confiado en mi trabajo, en lo que pueda hacer, y cuando me toque la oportunidad estaré firme para aportar mi cuota goleadora”, comentó González. Digno González tuvo un buen campeonato la temporada pasada, razón por la cual volvió a ser contratado.