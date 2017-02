El Decano tratará de mostrar estirpe copera ante Botafogo DEPORTES

Hoy es día de Copa Libertadores. Olimpia, instalado en la fase 3 de la competición medirá a Botafogo, en el primer juego de los 180 minutos que disputarán para definir al equipo que avanzará a la fase de grupos. El lance comenzará a las 20:45 en el estadio “Engenhao”. Sacar un buen resultado será importante para el Franjeado, mirando la revancha.

Un juego bastante esperado es el que tendrán esta noche los equipos de Botafogo y Olimpia. El combinado dueño de casa, llega de eliminar a Colo Colo, mientras que los olimpistas eliminaron a Independiente del Valle, último subcampeón de la Libertadores. Es por ello que el Continente pone mucha atención en este enfrentamiento, ya que los dos son equipos tradicionales y cuentan con buenos planteles para llegar a instancias finales. Es por ello que gran parte de lo que ocurra hoy servirá para la revancha, aunque tampoco será definitivo. Olimpia, tendrá que hacer un planteamiento inteligente, teniendo en cuenta que en el partido ante los ecuatorianos en condición de visitante no jugó un buen duelo, y tras haber perdido 1-0, sufrió bastante en la revancha, pues no logró el plus de anotar en condición de visitante.

Hoy, conociendo al equipo dueño de casa se puede apreciar que podría existir algún espacio, el cual deberá aprovechar. Aunque la idea del adiestrador Pablo Repetto también es tener el control en el medio sector, que los cariocas no tengan la posesión del esférico. Estaba por eso la posibilidad que arranque Jorge Mendoza, pero al parecer seguirá en el equipo Alexis González, pero hará el sacrificio a modo de tener mayor marcación, aprovechando su juventud y vértigo. Otra duda, pero esta podriamos decir que también implica una falla que tuvo Librado Azcona en el partido de vuelta ante Independiente del Valle.

Es que Azcona fue gran responsable del gol ecuatoriano, poniendo en riesgo la clasificación cuando Olimpia ganaba tranquilamente 2-0. Al parecer el portero terminó con molestias el duelo revancha, pero no está confirmada aún su ausencia en el equipo titular.

Todo dependerá de como amanezca el arquero, para su inclusión o no. En fin, si no juega Librado lo hará Diego Barreto.

El onceno titular del Olimpia sería con: Azcona o Barreto; Rodi Ferreira, Hernán Pellerano, José Cañete y Fernando Giménez; Alexis González, Cristian Riveros, Richard Ortiz y Julián Benítez; Pablo Mouche y Brian Montenegro. El árbitro del encuentro será Roddy Zambrano de nacionalidad ecuatoriana.