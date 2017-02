El viernes se abrirá el telón de la segunda fecha DEPORTES

Ayer se reunió la Divisional Profesional de la APF para programar los partidos correspondientes a la segunda fecha del torneo Apertura. La misma se pondrá en marcha el viernes, con un solo cotejo. Continuará el sábado, y se extenderá hasta el lunes. Aunque podría haber una modificación.

En la víspera se procedió a la programación de los encuentros correspondientes a la segunda fecha del torneo Apertura. En la reunión cumplida ayer, se llevo cabo la programación del juego entre Sportivo Luqueño y Olimpia para el lunes dejando, aunque con la salvedad de que se podría postergar. La programación de la segunda fecha quedó de la siguiente manera:

Viernes: Hora: 19:10. Independiente vs General Díaz. Estadio: La Arboleda. Sábado: Hora: 18:00. Rubio Ñu vs Sportivo Trinidense. Estadio: La Arboleda. Hora: 20:10. Guaraní vs Sol de América. Estadio: Defensores del Chaco. Domingo: Hora: 18:00. Cerro Porteño vs Nacional. Estadio: Defensores del Chaco. Hora: 20:10: Deportivo Capiatá vs Libertad. Estadio: Erico Galeano. Lunes: Hora: 19:10. Sportivo Luqueño vs Olimpia. Estadio: Feliciano Cáceres.

POSIBLES CAMBIOS

El juego entre Sportivo Luqueño y Olimpia, programado para el lunes, a priori podría posponerse. Primeramente el equipo que oficiará de local no quería que se disputase el lance el lunes, mirando la recaudación; pero finalmente fue programado para ese día. Pero, la otra arista latente es que en caso de que Olimpia logre mañana su clasificación a la siguiente instancia de la Copa Libertadores, tendrá que jugar el miércoles en calidad de visitante por la fase 3, contra el ganador de Colo Colo o Botafogo. Es por ello que existe una gran posibilidad de que el partido sea postergado, teniendo en cuenta que Olimpia cuenta con buenas chances de avanzar.

ADELANTO

Quedó establecido el 29 de marzo como día de disputa del adelantamiento de partidos, que corresponde a la novena fecha del Apertura.