Elías Bernal aspira a ocupar un lugar en la Junta Departamental POLITICA

El actual Secretario General de la Gobernación del Alto Paraná, Elías Bernal, admitió que apunta a buscar un cargo electivo regional en los comicios del 2018. “Quiero ser concejal departamental, de modo a servir a la población desde ese espacio legislativo. Me considero capaz de ser un buen concejal, y tengo una trayectoria académica y política que me avala”, afirmó. Indicó que espera lograr la aprobación de las bases y dirigencia del movimiento encabezado por Javier Zacarías Irún, de manera a poder integrar la futura lista colorada para el legislativo departamental. “Es un deseo personal que tengo, que lógicamente lo pongo a consideración de los dirigentes. Ellos juzgarán mi trabajo, mi trayectoria gremial, política y mi rendimiento en la función pública”, añadió.

Manifestó que en el “zacariismo” siempre están activos, y no solo se “mueven” en base a intereses electorales. “Siempre estamos al servicio de la gente, no solo por una cuestión electoral, sino por nuestra responsabilidad como dirigentes. Creo que puedo seguir sirviendo a la ciudadanía desde la Junta”, finalizó.