En Centro Regional de Mujeres ya tenían la denuncia del perverso maltrato a mujer y no intervinieron LOCALES

La encargada del Centro Regional de Mujeres de Ciudad del Este, abogada Carolina Ramirez, siquiera atinó a ayudar a la mujer que fue maltratada perversamente en Juan E. O’Leary, días después de haber ocurrido el hecho, pese a que familiares cercanos a la víctima enviaron el vídeo antes de la Navidad que evidencia el maltrato. La profesional está “muy preocupada” al parecer por los casos de maltrato a mujeres, pues en la mañana de ayer “posteó” en el Facebook que estaba de vacaciones, diciendo que “voy donde el destino me quiera llevar”.

La mujer cuya pareja filmaba cómo la agredía para posteriormente enviar las imágenes a todos sus contactos ya había denunciado el maltrato, pero no recibió ayuda tanto en la comisaría local ni en el Centro Regional de Mujeres de Ciudad del Este, donde la encargada es la abogada Carolina Ramírez, ex esposa de actual cónsul de Paraguay en Puerto Yguazú-Argentina, Magno Alvarez.

Virginio Morínigo González (38) se encuentra con prisión preventiva luego de haber sido denunciado por su pareja, una mujer de 21 años a quien sometía a constantes maltratos físicos y psicológicos en su vivienda en Juan E. O’Leary.

El hombre filmaba las agresiones desde el celular de su concubina y mandaba el video a todos los contactos de la misma, “para demostrar quién manda” y esa misma filmación fue enviada al celular de la encargada del Centro Regional de Mujeres de Ciudad del Este, Carolina Ramírez, pero la misma no tomó ninguna intervención para proteger a la mujer de su agresor. La misma había pedido por el número de teléfono de la víctima, pero luego no hizo ningún procedimiento, así como los agentes de la comisaría local.

Carolina Ramirez está en el cargo desde que asumió Horacio Cartes la Presidencia de la Repúnblica, pero al parecer muy poco le interesan los casos de violencia contra la mujer, pues ayer en horas de la mañana, estando en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez-Perú, publicó en el Facebook “Voy donde el destino me quiera llevar.. Vacaciones”.

La encargada del Centro Regional no llegó hasta el lugar donde ocurrió el hecho para conocer los pormenores del hecho, pese a que la institución cuenta con un móvil disponible, así como profesionales abogados y psicólogas para asistir a la víctima.

INTERVENCIÓN

MEDIANTE PUBLICACIÓN DEL VÍDEO

La agente del Ministerio Público, Mónica Larrosa, manifestó ayer a los medios de comunicación que el vídeo en que la joven es sometida a fuertes maltratos verbales y se hizo viral data del 25 de diciembre. Dos días después de esa última agresión, la mujer logró escapar y fue hasta la comisaría una vez que su pareja fue a trabajar.

“Él filmaba para mostrarles a los compañeros de trabajo de su concubina, porque era muy celoso. Hay varios videos que la misma mujer trajo como prueba; en algunos le coaccionaba a que se desvista frente a la cámara, en otros le maltrataba verbal y psicológicamente; le amenazaba y también le pegaba. Es impresionante lo que se ve en las filmaciones”, contó la fiscala Larrosa.

Según la agente del Ministerio Público, la joven relató que ya había hecho una denuncia por violencia doméstica con anterioridad, pero no recibió apoyo en la comisaría. El supuesto autor se encuentra ahora detenido por violencia doméstica en la Penitencia Regional de Ciudad del Este y la víctima será asistida por la psicóloga de la Fiscalía.