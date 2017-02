En hospital distrital de Hernandarias se burlan de los pacientes y carecen de varios especialistas LOCALES

HERNANDARIAS. Pobladores de este distrito y usuarios de otras localidades que acuden al hospital distrital se quejan por la falta de varios profesionales en el centro asistencial, además de limitar las atenciones en el servicio de Urgencias, colocando carteles despectivos e incluso burlones para los que llegan con problemas de salud.Los carteles colocados por la puerta de la sala de servicio de Urgencias, señala que están limitadas las atenciones, clasificando a los enfermos que serán atendidos en el lugar. “Solo Urgencia”: vómitos, fiebre actual, dificultad para respirar, convulsión, ataque. No es urgencia: dolor de garganta, dolor de cintura, “me caí hace cinco dias”, gripe”, indican los carteles colocados por la Urgencia del hospital distrital de Hernandarias.

En otro sector del hospital, se informa que el centro asistencial no cuenta con varios especialistas, que en total son tres, por lo que comenzaron las quejas por parte de los usuarios, recorriendo fotografias por las redes sociales sobre las carencias en el nosocomio público.

“No contamos con cirujano, no contamos con pediatra, no contamos con clínico, no contamos con ginecólogo”, señalan los “avisos” instalados por las paredes del centro asistencial.

El hospital distrital está a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad de Hernandarias y los que llegan hasta el centro asistencial público se encuentran con la sorpresa de que no tienen con varios especialistas.

Los profesionales médicos más buscados en este nosocomio público y en los otros establecimientos de salud pública son justamente los que no cuentan actualmente.

La directora del centro asistencial es la médica Graciela Sosa, quien fue trasladada del hospital distrital de Minga Guazú, supuestamente por cumplir una buena función en dicho establecimiento de salud. Sin embargo, en varias ocasiones se denunció públicamente que los políticos de la zona, como Carmen Alvarez y el intendente Ruben Rojas, son los que manejan el centro asistencial para beneficio propio y para hacer proselitismo.

Es llamativa tanta dejadez en el hospital de Hernandarias, atendiendo a que supuestamente en el centro asistencial también funciona el servicio social de la Itaipú Binacional, sin embargo, sigue siendo precaria la atención médica.