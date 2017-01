En Minga Guazú propuesta reeleccionaria es positiva POLITICA

Al decir de uno de los referentes de Honor Colorado del municipio de Minga Guazú, Ing. José Sánchez, la intención reeleccionaria de la ANR, tiene respaldo positivo en el distrito, principalmente entre los afiliados.

El también Decano de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, manifestó que existe interés de la ciudadanía de obtener una herramienta legal por el cual definir la continuidad de un proyecto, o no. “Con esto se tendrá la oportunidad de dar un mayor plazo para que se siga desarrollando al país, en el caso que así se considera. No será ninguna imposición, pues el pueblo es soberano y quien definirá finalmente si quien se debe quedar o no”, comentó.

Sánchez expresó que el ambiente político en general está latente de lo que pueda resultar del pedido de enmienda constitucional, y que ello será determinante para “medir” el contexto político-electoral que vendrá, con miras a las generales del año venidero. “De momento es todo espera, una vez que se defina este tema, se comenzará mover el tablero político, no solo en la ANR, sino en las demás agrupaciones. Hay un tiempo importante, primero para las internas y luego para las elecciones, por lo que cuando llegue el momento adecuado nos abocaremos de definir nuestros candidatos para cargos regionales y nacionales”, dijo.