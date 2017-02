En Presidente Franco trece escuelas públicas carecen de sillas pupitres para inicio de clases LOCALES

Un total de 13 instituciones educativas públicas de Presidente Franco, tienen una necesidad de 1570 sillas pupitres para iniciar las clases el próximo 23 de febrero, según datos publicados por el Ministerio de Educación y Cultura, dentro de la Plataforma “Datos Abiertos”, donde se encuentran disponibles las necesidades enviadas por las escuelas públicas en la microplanificación del 2016. Estas instituciones tienen también otras necesidades, como sanitarios, comedores y otras reparaciones que están espera de los recursos del Fonacide.

Una serie de necesidades se presentan en las escuelas públicas de Presidente Franco, pero la mayor preocupación es la falta de sillas pupitres, pues los docentes no pueden esperar a los niños sin un lugar para realizar las actividades escolares. La situación es crítica, pues en cada institución se necesitan entre 100, 200 y 300 sillas pedagógicas, según la microplanificación del 2016, datos publicados por el MEC en la plataforma “Datos Abiertos”.

Según los datos publicados por el propio Ministerio de Educación, señala que la Escuela Básica N° 7871 Bello Amanecer, del Asentamiento Bello Amanecer, necesita de 100 sillas.”Debido a la cantidad de alumnos inscripto de este año es mayor que al anterior la cantidad de sillas no abastece a la demanda”, indica el fundamento del pedido de la escuela.

En la Escuela Básica N° 4324 Santa Ines, del barrio de mismo nombre que la escuela, se encuentra con una necesidad de 340 sillas pupitres. “Se necesita la donación de sillas pedagógicas porque es la necesidad existente para los niño. Incluye al Colegio Nacional Santa Ines”, señala el pedido de la institución.

El emblemático Colegio Nacional Dr. Moises Santiago Bertoni, de Pdte. Franco, del barrio San Rafael, necesita de 160 sillas pupitres, a fin de recibir en mínimas condiciones a los alumnos en el primer día de clase.

El establecimiento educativo, Escuela Básica N° 1512 Salto del Monday, del barrio San Sebastián, necesita de 90 sillas pupitres. “Las cantidad de sillas existente no abastece a la cantidad de alumnos actualmente inscriptos”, dice el fundamento enviado al MEC.

La Escuela Básica N° 1294 San Pedro Apóstol, del Área Habitacional N° 5 de Presidente Franco, requiere de 60 sillas pedagógicas, a fin de reponer sillas obsoletas y brindar comodidad educativa a los niños que volverán a clases la próxima semana.

La Escuela Básica N° 3591, del barrio San Lorenzo de Pdte. Franco, tiene una necesidad de 170 sillas, de modo a reponer sillas deterioradas y viejas que ya no sirven para utilizar este año.

El Colegio Nacional Paraguay Brasil, del barrio San Miguel, zona urbana, ubicada a unas cuadras de la Municipalidad de Presidente Franco, necesita de 180 sillas pupitres.

“La institución necesita la renovación completa de sillas y pizarras debido a la carencia de las mismas”, dicen los directivos en el fundamento del pedido.

La Escuela Básica N° 3593 San Francisco de Asís, del barrio San Francisco, tiene una carencia de 100 sillas para los niños, pues los muebles que actualmente tienen no abastecen a las necesidades existentes, mientras que los pizarrones que tienen, no cuenta con pintura adecuada dificultando la labor de los docentes.

En la Escuela Básica N° 3595 Santa Rosa de Lima, del barrio Santa Rosa, hay una necesidad de 70 sillas pupitres. “La necesidad de sillas es grande debido a que los alumnos no tienen la cantidad necesaria”, dicen los directores.

La Escuela Básica N° 3594 San Roque González de Santacruz, del barrio San Roque González de Santacruz, pidió 50 sillas pupitres, pues la institución no cuenta con silla y mesitas para nivel inicial.

Escuela Básica N° 3586 Saltos del Monday , del barrio San Miguel de Presidente Franco, está con una necesidad de 50 sillas pedagógicas ante la falta y reposición de mobiliarios descompuestos específicamente de mesitas y sillas. En tanto, la Escuela Básica N° 7590 San Blás, del Km 7 1/2 Monday de Presidente Franco, tiene pedido de 80 sillas, a raíz del deterioro y desgaste de los mobiliarios.

Por último, el reporte del MEC señala que la Escuela Básica N° 3587 Mcal. José Félix Estigarribia, del Km 9 Provenir, necesita de 100 sillas.

Las escuelas mencionadas también necesitan de mejoras del sanitario, reparaciones del techo, construcción de comedores, entre otros. Sin embargo, la Municipalidad de Presidente Franco, Roque Godoy está muy concentrado en la candidatura de su esposa que atender la Educación de su comunidad.