Entregan 200 becas completas y 160 medias becas a estudiantes de escuelas públicas LOCALES

Por noveno año consecutivo, la Municipalidad de Ciudad del Este entregó 200 becas completas becas a jóvenes sobresalientes de diferentes instituciones públicas de la ciudad gracias al convenio institucional con la Universidad Tres Fronteras (UNINTER). El acto de entrega de las becas se realizó en el Salón Auditorio Mauro Céspedes de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, la misma estuvo encabezada por la intendenta Sandra Zacarías, quién estuvo acompañada de los concejales Alejandro Zacarías y Miguel Coronel, además contó con la presencia del intendente de la ciudad de Los Cedrales.

El programa de Becas que otorga el municipio anualmente cubre el 100% del costo del valor de la carrera que eligen los estudiantes egresados, este año además se gestionó otras 160 medias becas y así ampliar la lista de beneficiados. Gracias a este convenio marco entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la UNINTER más de 3.500 jóvenes sobresalientes de escuelas públicas de la ciudad fueron beneficiados, esta inversión en educación desde la entrada en vigencia del convenio hasta la fecha oscila unos 10 millones de dólares.

De esta forma el municipio apuesta a la formación de los jóvenes compatriotas que tienen ganas de superarse en la vida a través de su formación académica logrando un desarrollo integral, ofreciendo una educación completa de calidad y de forma totalmente gratuita.

Actualmente, cerca de 1000 alumnos siguen sus estudios, teniendo la posibilidad de días mejores para ellos y para sus familias. Los jóvenes venidos de diferentes barrios de la ciudad, incluso algunos de otras ciudades agradecieron a la intendenta por ofrecer una oportunidad a los jóvenes para sobresalir en la vida en base a su esfuerzo, la mayoría de ellos son jóvenes sobresalientes y de condición humilde.

La intendenta Sandra Zacarías luego de la entrega de las becas manifestó estas becas solventan el 100 % de las carreras universitarias completas, “que mejor que ver a las personas beneficiarias de estas becas, que son dignos de recibir, esto es real y auténtico, no solo escribimos o decimos, ya tenemos varios profesionales en la ciudad gracias a este convenio, por ejemplo una carrera de medicina cuesta alrededor de 137 millones de guaraníes el 100 % de la carrera, evidentemente lo que damos como municipio es poco con relación a lo que da la universidad”, indicó.

Asimismo agregó que siempre buscará la igualdad educativa entre las personas, “que siempre buscará la igualdad en educación Recibo miles de cartas en donde me cuentan la historia de vida, realmente son cartas impresionante y valoro ese interés que tienen en salir adelante y progresar gracias a este estudio terciario, ellos se merecen y me pongo contenta y orgullosa por invertir en educación, en buscar una igualdad educativa para todos, si invertimos en la educación vamos a tener igualdad de condiciones”, culminó la intendenta Sandra Zacarías.