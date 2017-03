Escala conflicto entre taxis y mototaxis, tras patoteada de Martínez y Corvalán LOCALES

Un pequeño grupo de taxistas cerraron una calle y bloquearon varias arterias en el micro centro de la ciudad generando un caos, incertidumbre y espantando a los turistas con su acostumbrada prepotencia y violencia que le caracteriza al grupo dirigido por el concejal Herminio Corvalán y el agitador Valerio Martínez Taxistas atropellaron a mototaxistas en su trabajo. Por su parte varios gremios de trabajadores de la vía pública, de moto taxis y de transporte alternativo entre otros, anunciaron que si este pequeño grupo de taxistas no respeta el trabajo de los casi mil trabajadores moto taxistas y el reglamento paralizarán la ciudad si persisten en su objetivo de dejar sin trabajo a casi 1.000 moto taxistas.

El conflicto se inició con la “resurrección” de una parada ya revocada en el año 1.997, durante la administración de Juan Carlos Barreto, a través de la ordenanza 70/97, con la cual se reglamentó “la explotación del servicio de personas en automóviles de alquiler”. Con esa resolución todas las paradas habían quedado sin efecto, reorganizándose en el año 1.998. A través de las resoluciones 224/98 y la 225/98 se habían habilitado las paradas 36 y 37, respectivamente, no así la número 35, que había quedado revocada en el año anterior.

Luego de que en el año 2.015 se haya aprobado la resolución 9133/IM, homologada por resolución 787/2015 de la Junta Municipal la “ubicación de paradas de moto taxi en el sector céntrico y en los barrios de Ciudad del Este”, la actual Junta Municipal, en una maniobra encabezada por el concejal Corvalán, ex taxista, en contubernio con su aliado político Valerio Martínez, resolvieron “resucitar” la parada 35, ubicándola en el mismo sitio donde el año anterior se aprobó una parada de moto taxi.