Fariña asegura que ya existe acuerdo sobre el proyecto de enmienda POLITICA

Marcos Fariña, abogado del senador del FG Fernando Lugo, asegura que ya existe acuerdo en torno al proyecto de enmienda para la reelección y depende del oficialismo colorado la fecha de presentación ante el Senado. Dijo que son cuatro los artículos de la Constitución Nacional que serán enmendados.

Marcos Fariña se reunió ayer con el senador Sixto Pereira y al término del encuentro habló con periodistas sobre el rekutú vía referéndum y el plazo que dio el Frente Guasu para la presentación. El representante legal del senador Fernando Lugo afirmó que el texto ya fue consensuado y depende nada más del cartismo oficializar el proyecto.

“No sé si efectivamente hay un plazo, no sé absolutamente nada concreto de eso. Lo que sí el texto se halla consensuado. El oficialismo del Partido Colorado es el que estaría decidiendo cuándo presentar. En total son cuatro artículos los que serán modificados y en eso ya existe consenso”, declaró Fariña según reprodujo la 970 AM.

Consultado sobre los puntos a ser enmendados, el abogado recordó y citó solo dos. “Lo que se encuentra consensuado y aceptado por el oficialismo es la renuncia tanto del presidente, del vicepresidente y de los gobernadores que quieran volver a pugnar por el mismo cargo seis meses antes. Después que los candidatos a presidente y vicepresidente también podrán ser candidatos a senadores o diputados, no precisamente necesitan encabezar ninguna lista, sí van a poder ser candidatos si llegan a la cantidad de votos requeridos para ocupar la banca (…) tienen que pasar las internas de su partido primero”, declaró.

Agregó que de aprobarse el segundo mandato presidencial, su representado (Lugo) desistirá de recurrir a la Corte Suprema de Justicia pidiendo una certeza constitucional a su candidatura a la Presidencia 2018. “Para nosotros están habilitados todos los expresidentes a excepción del actual. Pero si corre la enmienda es un reaseguro y no hay necesidad de continuar con la acción planteada”, sostuvo.