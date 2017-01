Fernández dice que ganará Gobernación con votos de colorados y liberales POLITICA

El pre candidato a la Gobernación del Alto Paraná del Partido Tekojoja, el exreferente del PLRA, Isidoro Fernández, aseguró que van a ganar las próximas elecciones generales a la Gobernación del Alto Paraná, y será con los votos de los partidos tradicionales, por la falta de opción de esos partidos que no tienen candidatos potables.

Fernádez resaltó el hartazgo de la gente en todas las recorridas contra los dirigentes de los dos partidos más grandes del país, del Partido Colorado, y por sobre todo del suyo, el PLRA, donde ya no confía la gente en sus afiliados porque lo único que representan es la corrupción y el prebendarismo.

Resaltó que él dejó de trabajar por el Partido Liberal justamente por esa causa y porque cree que el expresidente y ex obispo Fernando Lugo, es la única persona que puede llevar adelante el país y por sobre todo desarrollar las políticas públicas para la gente más carenciada y necesitada del país.

Aseguró que su proyecto político ganará en las próximas elecciones y que van a ganar el gobierno departamental con la mayoría de los votos de los afiliados colorados y de los liberales, ya que ninguno de estos partidos está haciendo nada para mejor el nivel de vida de los paranaenses, que esta cada vez mas abandonado y sin ningún proyecto de mejorías.

Dijo que él es el candidato del pueblo, por ser de condición humilde, y ser como la gran mayoría de todos los paraguayos y paranaenses que tiene la esperanza de un cambio en la política del país y del departamento que esta asechada por gente y por políticos con sus clanes que lo único que hacen es enriquecerse con el dinero del pueblo, mientras que los paraguayo están muriendo en los hospitales, sin medicamentos, muriendo de hambre en el campo porque ya no tiene tierras para cultivar.

Destacó que el Alto Paraná es un departamento muy rico con una importante capacidad productiva, pero que su gente están pobre y hambreada por lo que únicamente manera de cambiarla es si se tiene una nueva clase política que realemente conozca la necesidad del pueblo, para que realmente se hagan las cosas.

“Estoy más que seguro y convencido a cada día que recorremos el departamento de la necesidad de la gente, y de que con esa disconformidad la gran mayoría de los colorados y liberales van a votar por nuestro proyecto, por lo que llegaremos a la gobernación de la mano de los partidos tradicionales para gobernar para todos”, finalizó.