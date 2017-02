Ferreiro no descarta postularse para la presidencia POLITICA

“No puedo negar que voy a estar en la danza de las candidaturas; todavía está muy dinámico el escenario”, sostuvo el lord mayor. “Entonces la gente que dice ‘Mario Ferreiro puede ser, si no hay reelección; si hay, no. ‘Si el PLRA no se recompone de sus problemas internos, puede ser la solución para superar ese problema. Son especulaciones”, manifestó.

Ferreiro integra la concertación Avanza País, la cual se encuentra aliada con el oficialismo del PLRA y el PDP con miras al 2018. Al inicio de su mandato municipal, Ferreiro dijo en repetidas oportunidades que respetaría la voluntad de sus votantes y no renunciaría al cargo para buscar llegar a la presidencia. Posteriormente fue flexibilizando su discurso.

No obstante, aseguró que actualmente ni siquiera se encuentra trabajando con miras a los próximos comicios. “Les aclaro, con la conciencia tranquila, que no trabajo en ese sentido; sí trabajo por la consolidación de nuestro equipo para tener presencia en la mesa de decisiones, en la oposición”, finalizó.