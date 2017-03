Finalmente se iniciaron trabajos de reparación de semáforos LOCALES

Se iniciaron oficialmente los trabajos de reparación de los cruces semafóricos de la ciudad, luego del intento de la junta municipal por posponer el estudio y ganar tiempo, mientras la ciudadanía clamaba por una solución para este tema que representa un gran peligro para los automovilistas, en especial en aquellos cruces más complicados.

La intendente Sandra Zacarías acompañó el inicio de trabajos en la intersección de la Supercarretera con Avenida América, zona del Cuerpo de Bomberos, considerado como el punto más conflictivo entre los que se encuentran sin funcionar.

Cabe recordar que la bancada opositora de la Junta Municipal intentó por todos los medios retrasar la aprobación del llamado a licitación, que se había hecho durante el receso legislativo, motivo por el cual aún no ha vencido el plazo para el estudio, pero si ya han pasado varios meses del inicio de la licitación para poder realizar la reparación.“Después de mucha lucha con la junta podemos implementar esta renovación de los semáforos en varios puntos, cambiando las luces y las columnas, no como antes se hacía. Estamos en muchos casos instalando completamente nuevos semáforos”, expresó la intendente.

Recordó que hubo muchos vaivenes con el tema de los semáforos, recordando la actuación del concejal Celso Miranda. “Querían direccionar quien debía ganar, y eso no se puede realizar. Estamos también cansados de quienes quieren estafarle a la ciudadanía, porque esto lo paga la gente con sus impuestos, no Sandra Zacarías”.

La misma explicó que “si no instalamos ni reparamos antes es porque no pudimos hacerlo antes, porque la ley no nos permite. Recién ahora tenemos los contratos firmados y aprobado por la junta municipal. Vamos a innovar y después de esta reparación total y mejoramiento vamos a iniciar otro trabajo para instalar nuevos semáforos, aproximadamente a mediados del año”.

Agregó que también se está reforzando las señalizaciones de las franjas peatonales y mejoramientos de estas esquinas de modo a que la gente y los automovilistas puedan tener todo bien preparado para el uso de estas calles y de estos cruces.

“No podemos comprar un semáforo sin cumplir la ley. Tenemos que hacer necesariamente los procedimientos legales. Lastimosamente, hoy día todavía tenemos concejales municipales que piensan en perjudicarle a Sandra al no colocar un semáforo. Yo no paso por todos los semáforos, es a la ciudadanía a la que se le perjudica, ojalá tengamos esa sensibilidad y responsabilidad hacia la gente”, enfatizó.

Recordó que la presentación de la empresa DELTA S.A., por parte del concejal Miranda, que finalmente no se presentó a firmar contrato ni a entregar sus documentaciones, motivo por el cual se realizó un nuevo llamado en el que resultó ganadora la empresa SPEC OPS S.R.L.

Los responsables del trabajo indicaron en unos 4 a 5 días ya se tendrá la instalación concluida con nuevas columnas y nueva ubicación en la zona del cuerpo de bomberos, iniciándose también el trabajo de reparación en los demás puntos de la ciudad.