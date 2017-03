Financiera Río de CDE despide a un guardia sin pagarle nada, denuncian JUDICIALES

Un guardia de seguridad de la Financiera Río de Ciudad del Este denunció que fue despedido injustificadamente sin cobrar ni siquiera sus haberes. Se trata de Samuel Fleita Añazco, quien prestaba servicios con el emblema de la empresa de seguridad ISS, pero recibía salario directamente de la financiera, según comentó.

“A través de este medio quiero denunciar públicamente a la Financiera Río en donde presté servicio como guardia de seguridad en la sucursal de CDE, de donde me echaron por reclamar mi derecho y sin pagarme ni siquiera mi salario correspondiente, además se burlaron de mi diciéndome que dentro de los 60 días me pagarían pero pasados esos días se hicieron del ñembotaby y yo perdí el derecho para reclamar judicialmente”, indicó el afectado.

El trabajador destituido manifestó que solo quiere cobrar lo que le corresponde, pero que los gerentes de la Financiera planificaron todo para no pagar. “Quiero hacer pública la deshonestidad y la poca vergüenza de la financiera, específicamente el señor Diego Velásquez, encargado por las partes seguridad en todas las sucursales y el señor, José Benítez, gerente de la sucursal de CDE. Yo arriesgué mi vida resguardando los bienes de esta sucursal e integridad física de sus funcionarios, hoy sólo pido que me paguen mi salario pendiente porque me perjudicaron muy grande al negarme lo que es mío”, acotó.

El guardia trabajó en la empresa 5 meses, pero no cobró ni su salario para ser despedido. “Hasta el 29 de diciembre, estuve ahí, y como el 5 de cada mes me pagaban yo llamé el 5 de enero para cobrar pero me dijeron que esa plata recibiría el guardia nuevo y así fue”, indicó.