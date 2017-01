Florenciañez inicia campaña política con miras a buscar una banca en Diputados LOCALES

El Capitán (SR) Carlos Florenciañez inició su campaña política con miras a buscar una banca a la diputación por el departamento del Alto Paraná. Lo que aún no se sabe a ciencia cierta es qué chapa utilizará para su postulación, ya que el referente es del equipo zacariísta, pero nunca operó dirigencialmente.

Según resalta su equipo político, su postulación es una de las que ya esta operando para ir instalando las bases y el equipo político en las diferentes seccionales de la capital departamental y de los 22 distritos del departamento.

Inicialmente Florenciañez iría por un equipo independiente sin ningún tipo de vinculación con el equipo oficialista de ZI, para no tener ningún tipo de inconvenientes con la dirigencia zacariísta ni mucho menos entrar en disputa con su primer anillo, atendiendo a que todos los diputados actuales quieren el rekutu y muchos del primer anillo también aspiran la bendición de ZI para poder acceder al cargo, donde muchos destacan que ya es chica la torta para una sobrepasada cantidad de precandidatos, “es chica la torta para demasiados comensales”, dicen.

Florenciañez ya se encuentra activamente conversando la dirigencia de base colorada en las diferentes seccionales de Ciudad del Este y de los 21 demas distritos del departamento.

Resaltan que el movimiento aún no tiene denominación pero que el proyecto Florenciañez ya es un hecho, resaltando que el mismo tiene la confianza de toda la dirigencia por el trabajo siempre en tercera o cuarta línea del equipo de ZI, pero que siempre estuvo con la dirigencia de base y ayudando a los amigos, por lo que tiene el pleno acompañamiento de los referentes colorados. La dirigencia tambien resalta que es una nueva figura que puede emerger en el equipo, ya que actualmente son muy pocos los dirigentes que surgen con candidaturas nuevas y por lo general con movimientos independientes que tengan total autonomía de la línea de ZI, que actualmente no tiene buenos referentes entre quienes conformarán la lista oficial.

Florenciañez actualmente está como asesor de la municipalidad y después de más de 10 años fue cambiado como Director de Tránsito de la comuna de Ciudad del Este. Supuestamente su cambio se dio por medio de artilugios de la ex concejal Aida Molinas, actual presidenta de la Seccional 14 de Ciudad del Este, quien tiene mucha afinidad con los Zacarías, y mas aún con la intendente Sandra Mc´Leod.