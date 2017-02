Folha de Sao Paulo califica como un “caso de éxito” al Paraguay LOCALES

El renombrado medio brasileño diario Folha de Sao Paulo publicó un artículo en su edición de ayer domingo donde califica al Paraguay como un “caso de éxito en la región”, señalando el crecimiento continuado que experimenta el país en una región que atraviesa un retroceso. Destacan la habilitación de empresas maquiladoras y fábricas, justamente mañana el presidente Horacio Cartes viene a Hernandarias para la habilitación oficial de la industria de juguetes brasileño Estrela.

La nota, firmada por la periodista Sylvana Colombo, explica que el Paraguay ha crecido entre 3% y 4% en los últimos años, “mientras que las demás economías de la región quedaron en un 2%, sin mencionar de la recesión sufrida por Brasil y Argentina”. Durante su visita al Foro del Banco Mundial en Davos, el presidente de la República, Horacio Cartes, fue consultado sobre “el secreto” para que el país crezca cuando toda América Latina desacelera.

La respuesta del presidente fue “que no hay secreto. En la última década tuvimos vientos favorables [en referencia al boom de las commodities], y lo que hicimos después fue cuidar nuestro gastos e inversiones”. El artículo señala que los principales motivos del buen desempeño paraguayo son la inversión en industria, específicamente con el crecimiento de las maquilas en el país.

Al respecto, la autora explica que este sector fue uno de los que más creció en el 2016, con un 80% de estos emprendimientos bajo el régimen de maquila son de procedencia brasileña.

Colombo se entrevistó con el ministro de Hacienda, Santiago Peña, quien manifestó que aunque haya una diversificación industrial, el Paraguay no puede dejar de producir productos agropecuarios. “Los alimentos siempre serán necesarios y no podemos renegar nuestra tradición”, afirmó el titular de Hacienda.

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, refirió que “Paraguay quiere ser la China de Brasil”, explicando que las importaciones que el Brasil trae de manufacturas desde Asia, que llegan hasta los US$ 70 billones de dólares, serían más rentables si fueran traídas desde el Paraguay. En cuanto a producción de ganado vacuno, destaca que la inversión en Paraguay ya superó a Uruguay e Argentina y queda debajo de Brasil, y agrega “parte de la inversión es brasileña”.

Otro de los sectores que fomenta el crecimiento es la exportación local, que tuvo un crecimiento del 12%. De acuerdo a datos del Banco Central del Paraguay y el Fondo Monetario Internacional, la exportación en Paraguay tuvo un crecimiento sostenido desde el año 2013, manteniéndose entre los U$S 8 y 9 billones de dólares por año.

El presidente del Banco JBS, Felipe Azarias, fue también entrevistado por la autora, quien explicó que para el banco de origen brasileño estar en el Paraguay les trae muchas ventajas. “Es un país con políticas claras de inversión, bajos impuestos y mano de obra de primer nivel”, agregó.