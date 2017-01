Franqueño dice que tiene más para demostrar en el Ciclón DEPORTES

Cerro Porteño sigue de pretemporada en el Este del país. Aprovechamos para charlar con uno de los embajadores del fútbol del Alto Paraná en la primera división, Jorge “Torito” González. El mediocampista ofensivo del Ciclón dijo que espera tener una gran temporada y dar más de sí en el Ciclón.

Cerro Porteño que no pudo lograr ningún título la temporada pasada se encuentra adentrándose en la etapa dura de los trabajos para así llegar a grandes conquistas en el 2017. Todos en el cuadro azulgrana sostienen que existe siempre la presión de ganar en la institución, y que harán todo lo posible para campeonar. Con relación a Jorge “Torito” González, mediocampista ofensivo del Ciclón, y de muy buen rendimiento en el segundo semestre del año pasado, el jugador mencionó que están poniéndose a punto para estar a la altura de las circunstancias. En amena charla con el volante nos dijo: “Las tareas de pretemporada siempre son muy duras, complicadas pero son la base para el año. Son los trabajos en lo que más debemos poner esfuerzo si queremos llegar bien a fin de año”. Con relación a la presión que existe en Cerro, sostuvo que todos están acostumbrados, agradeciendo también el cariño de la afición deportiva. “De por sí la institución te obliga a ganar cosas importantes. De por ahí el año pasado no estuvimos a la altura en el plano local, por lo que estamos motivados y obligados a salir a ganar el Apertura. Es una obligación para todos nosotros, un reto muy importante que nos propusimos, que pienso ayudando todos podemos llegar”, comentó. El mediocampista en un momento agradeció el apoyo que siempre recibe de los medios de prensa del Este del país.

DAR MUCHO MÁS A CERRO

Conciente que el año pasado en el primer semestre no tuvo mucha continuidad, el jugador dijo que pudo mejorar y tener continuidad en el segundo periodo del año, y que ahora buscará afianzarse para dar mucho más al equipo del Ciclón. “En los primeros tiempos del año pasado no tuve continuidad. No jugaba muy seguido, pero en el segundo semestre el profe me brindó la confianza y pude hacer una buena campaña en lo personal. Tengo mucho más para dar al Ciclón, quiero aportar mucho más. Ahora la menta esta enfocada en hacer bien los trabajos y luego pelear un lugar en el equipo para poder aportar mi granito de arena”, finalizó González.

PRUEBA ANTE EL “3”

Mañana, Cerro Porteño jugará tres partidos de 30 minutos cada uno ante 3 de Febrero en el Complejo Internacional del Este en horario matutino. Luego en la próxima semana medirá a Minga Guazú en cotejo oficial.