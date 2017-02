Gamarra afirma que Nicanor Duarte Frutos suma dirigentes POLITICA

El concejal departamental y principal dirigente del movimiento Progresista Colorado, Néstor Gamarra, resaltó que las visitas sucesivas por el Este del líder del grupo, Nicanor Duarte Frutos, implica sumas de dirigentes importantes del coloradismo. “En las bases coloradas de la zona, se respeta y considera mucho a Nicanor Duarte Frutos. La gente no olvida todas sus obras durante su presidencia”, manifestó.

Gamarra igualmente evaluó la situación actual de las dirigencias del partido, al que consideró desgastadas y sin liderazgo real. “Los demás movimientos colorados están con liderazgos debilitados, desteñidos. A los Zacarías se les considera como mero cebador de tereré de Horacio Cartes, y a Marito (Abdo Benítez) como un opositor que no nació para reivindicar al partido y los sectores más vulnerables, sino para tratar de buscar su propio espacio”, estimó.

Agregó que la flojedad de la dirigencia regional del Partido Colorado, evita que el “Alto Paraná sea para los altoparanaenses, pues todos están acomodados, mientras las bases están desatendidas”. “La dirigencia de base de nuestro Partido no es tonta, ve, evalúa, califica y actúa en consecuencia. Los supuestos líderes colorados del Alto Paraná se olvidaron totalmente de pelear por espacios para la dirigencia de base, mientras ellos están bien posicionados”, admitió. “Por ello hay esperanzas en este equipo de trabajo, púes la trayectoria y buena experiencia de valorización de los dirigentes. Nicanor tiene cada vez más aceptación en todo el departamento, y de esto saben perfectamente los que hoy están cómodos en sus oficinas sin hacer más que agachar la cabeza y poner la mano para recibir dádivas”, enfatizó Néstor Gamarra, Coordinador General del Movimiento Progresista Colorado en el Alto Paraná.