Ganará ritmo con la reserva para volver al equipo azulgrana

Por fin el jugador de Cerro Porteño, Silvio Torales volvió a los entrenamientos del Ciclón y tendrá que trabajar duro para ponerse a la par de sus compañeros. El volante mixto del Ciclón entrenará a doble turno y ganará minutos en el campeonato con la categoría Reserva, a modo de poder estar en el ritmo deseado. El adiestrador azulgrana expresó que contará con el jugador, razón por la cual le tendrá en cuenta. “Con Gustavo Florentín no hubo problemas y tenemos una muy buena relación. Hablamos muy bien ayer y le dije mis puntos de vista como el objetivo que me tracé. A veces me ponía triste porque leía que la gente decía que yo no quería jugar en Cerro y no es cierto. Yo nunca me quise ir de Cerro, acá es mi casa. Estoy mentalizado en ganar este torneo”, afirmó Torales. El mediocampista firmó su contrato por tres años. Por otro lado, no quiso hablar del inconveniente que no le permitió cumplir la pretemporada con el equipo.

PUEDE VOLVER

El equipo de Cerro Porteño podrá tener un gran regreso. Julio Dos Santos se encuentra en conversaciones a través de su representante para volver a barrio Obrero. Regis Marques admitió que el jugador no tendrá problemas para salir del Vasco Da Gama, y que las conversaciones con la institución azulgrana están bien encaminadas.