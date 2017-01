Garantizan atención solamente en servicio de urgencias por falta de médicos en hospitales públicos de Alto Paraná LOCALES

Las autoridades sanitarias de la Décima Región, afirman que no solamente se puede garantizar atención con especialistas en el servicio de urgencias en los hospitales públicos de Alto Paraná y no así en los consultorios, a raíz de la falta de recursos para contratar a reemplazantes de médicos que salen de vacaciones. Miles de personas acuden diariamente a los distintos nosocomios públicos semanalmente y no reciben atención médica.

Las quejas suman a diario contra los hospitales públicos del departamento, ante la falta de atención a pacientes que acuden a los consultorios. La aglomeración de pacientes es de todos los días en los centros asistenciales, debido a que en la mayoría de los médicos están de vacaciones.

El médico Wilson Maciel, interino de la dirección de la Décima Región Sanitaria, aseguró que las contrataciones de los especialistas, para cubrir las vacaciones se priorizan para el sector de las urgencias, pero afirmó que no se puede hacer lo mismo con los consultorios, dejando en claro que todo enero e incluso febrero, no habrá médicos en los consultorios, solo se podía encontrar a algunos que no están de vacaciones.

El profesional explicó que la falta de presupuesto y las vacaciones de los médicos, hacen que se tengan faltas en los consultorios de los centros asistenciales de la zona, situación que se viene enfrentando desde hace 15 días.

Además del Hospital Regional de Ciudad del Este, en el hospital distrital de Presidente Franco, Minga Guazú y Hernandarias, los pacientes se quejan diariamente de las largas horas que deben esperar para acceder a una consulta médica.

La falta de especialistas se registra debido a que los especialistas salieron de vacaciones y el Ministerio de Salud no provee de reemplazantes para que pueda cubrir las vacancias temporales, pero también son responsables de esta necesidad el Director de la Décima Región Sanitaria, Dr. Miqueias Abreu, quien también está de vacaciones, y los directores de hospitales por otorgar vacación a casi todos los médicos en una sola temporada.

“Los sectores que ahora están con falta de médicos son los consultorios y muchos de los pacientes son derivados a urgencias, que también está colmada de pacientes. Reemplazo para consultorios no tenemos. Solamente para las zonas más sensibles, las guardias y urgencias”, expresó el galeno.

En otro momento, explicó que para cubrir las vacaciones, el Ministerio de Salud Pública, previó a finales de diciembre y por tal motivo se contarán con esos profesionales a partir de la esta semana, en los diferentes servicios sanitarios.