Gastadas figuras coloradas de O´Leary anhelan espacios con miras al 2018 POLITICA

JUAN E. O’LEARY. En el ámbito de candidaturas regionales, varios partido políticos ya iniciaron campañas “tímidas”, con figuras que buscan espacios de poder a nivel departamental. En el coloradismo de Juan E. O´Leary, surgen “viejos conocidos” del ámbito electoral, con ansias de alcanzar cupos en listas para la Junta Departamental del Alto Paraná. Según los datos, uno de los que buscaría ser tenido en cuenta para ser número puesto en la lista legislativa colorada, sería Amado Domínguez, ex intendente municipal y miembro del equipo de Javier Zacarías. Según sus detractores, el único mérito que podría tener Domín-guez es el eventual apoyo del líder de Esperanza Colorada, pues “quemó” con los dirigentes de base.

Raúl Acosta, ex candidato para intendente, quien perdió por 89 votos en las últimas elecciones, es otro que apuesta lograr trascendencia electoral en el 2018, y respondería al equipo político del Diputado Ramón Romero Roa.

Aparece igualmente por el mismo sector, Luciano Domínguez, hermano de Amado Domínguez y compadre de Romero Roa, y quien no precisamente brilló durante su gestión como jefe comunal del distrito. Las bases considerarían a los Domínguez como importantes como integrantes de proyectos, pero no como postulantes.Por el equipo de Mario Abdo Benítez, Colorado Añeteté, estaría el Dr. Pedro Grance, quien en las últimas internas no tuvo mucha aceptación. También estaría buscando espacios Arnaldo Giménez, funcionario de Itaipú Binacional, pero, conforme a denuncias, ya sin residencia en Juan E. O´Leary.