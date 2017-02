González Drákeford sostiene que se está ante un inminente quiebre constitucional POLITICA

El Diputado por Alto Paraná, Oscar González Drákeford, evaluó como preocupante la situación actual del país, con los intentos repetidos del oficialismo colorado de forzar una reelección presidencial, por la vía ilegal de la enmienda. “El contexto no es el mejor, teniendo en cuenta todas las amenazas de violación y rotura de nuestro Estado de Derecho. No hay pausas para el sector oficialista que intenta vulnerar la Carta Magna, bajo argumentos ilegales”, expresó.

Señaló que la parcería Cartes-Lugo-Llano, intenta por todos los medios hacer prevalecer la ley del “mbareté” y el pueblo debe estar advertido de tal situación. “Si quieren lograr el objetivo (forzar la reelección presidencial), deben tirar la Constitución Nacional al basurero. Es lamentable este episodio de autoritarismo en puertas en el Paraguay”, dijo. Insistió en que los oficialistas y “luguistas”, saben a ciencia cierta que no existe respaldo jurídico a lo que proponen, por lo que es una verdadera comisión de hecho antijurídico. “Por el bien del Paraguay, por el respeto a la Constitución Nacional y la defensa al Estado de Derecho, debe volver la calma y por sobre todo razón en los propulsores del quiebre. Es sumamente grave lo que pretenden”, sentenció.

El Partido Liberal reiteró postura de no acompañar la enmienda constitucional para viabilizar una eventual reelección. Se estableció para el próximo 25 de febrero la Convención partidaria para ratificar la postura.