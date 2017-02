Gremios docentes de 17 departamentos deciden hacer medida de fuerza desde el 23 de febrero LOCALES

Los presidentes asociaciones del sector de Educación básica y media de los 17 departamentos, se reunieron ayer para tomar postura sobre el inicio de las actividades escolares el próximo 23 de febrero, donde acordaron que no comenzarán las clases si el Gobierno se mantiene con la misma propuesta, que consiste en un aumento del 7,7 % solamente para los maestros de grados.

El presidente de la Asociación de Educadores del Este (AEDE), Lic. Ignacio Balcázar, manifestó ayer tras la reunión que todos los gremios del país “están en una misma voz” en no comenzar las clases el próximo 23 de febrero, debido a que el Gobierno no retrocede en su postura. Explicó que el pedido de los docentes es un aumento del 15% para todos los sectores, aclarando que incluso propusieron al ministro de Educación Enrrique Riera en hacer un aumento gradual durante el año hasta completar, pero que esa propuesta fue rechazada.

El titular de AEDE señaló que los gremialistas están con el deseo de seguir negociando con las autoridades, pero que si se mantienen en la misma postura, estarán obligados a no comenzar las clases como medida de presión. “Nosotros nos mantenemos en nuestra postura, porque el aumento del 7,7% solo quieren aplicar para los maestros de grado. Estamos esperando alguna respuesta favorable, pero nos mantenemos firme en no iniciar las clases en los 17 departamentos del país. Pedimos por lo menos un aumento gradual pero no llegamos a un acuerdo”, acotó.