Guardia de seguridad de cementerio es encontrado muerto con escopetazo

PRESIDENTE FRANCO. El guardia de seguridad de un cementerio privado fue encontrado muerto con un disparo de escopeta a metros de su caseta. Se presume que en horas de la madrugada delincuentes ingresaron al local y durante un forcejeo lo despojaron de su arma y lo asesinaron con la misma. La semana pasada el mismo custodio ya había repelido a tiros a bandidos que pretendían hurtar cosas del camposanto. La víctima fue encontrada ayer a las 6 de la mañana por su jefe.

El crimen ocurrió en el predio del cementerio San Marcos, ubicado en el Km. 10 Monday. La víctima es el guardia de seguridad Tomás Bogado Rodríguez, de 45 años, con domicilio en la fracción La Balsa del Km. 9 Monday. El mismo recibió un escopetazo en el abdomen que le produjo 11 orificios de entrada. Su muerte se produjo de manera instantánea. La escopeta y su aparato celular fueron llevados por él o los bandidos.

Acorde a los datos, Bogado se desempeña como custodio del camposanto y cumple turnos desde las 18 hasta las 6 horas. El martes a las 23 horas se reportó por última vez a la base de la empresa para la cual trabaja. Posteriormente ya no dio señales de vida. Sus familiares lo llamaron insistentemente, pero el mismo no respondía. Ante esta situación comunicaron a la empresa de seguridad y pidieron que vayan a verificar.

El superior de Bogado fue hasta el camposanto y lo encontró ensangrentado y tendido en el suelo a unos 20 metros de su caseta. Al lado del cuerpo había dos cartuchos servidos y dos intactos de escopeta calibre 12mm, pero el arma ya no estaba. Agentes policiales que tomaron intervención presumen que en horas de la madrugada desconocidos ingresaron al cementerio y mantuvieron un forcejeo con Bogado. Durante la pelea lo despojaron de su arma y le dispararon con la misma. El vidrio de blindex de la caseta de seguridad fue quebrado y en frente se hallaron gotas de sangre que serían de los delincuentes.

Algunos vecinos mencionaron que en la madrugada vieron a tres hombres saliendo del cementerio en una motocicleta y que antes se escucharon disparos. Los familiares de Bogado mencionaron que el mismo se quejó en varios oportunidades que el lugar es bastante oscuro y constantemente moradores de los asentamientos colindantes ingresan para hurtar. La semana pasada algunos ladrones fueron repelidos a tiros. No se descarta que hayan sido los mismos que esta vez cometieron el crimen.