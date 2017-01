Hay que investigar a fiscales y jueces que se hicieron millonarios en la función pública EDITORIAL

Hace ya un buen tiempo que venimos denunciando con énfasis a personas que prestan servicios en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y quienes viven una vida de verdaderos millonarios, lo cual no se compadece con sus sueldos, que generalmente no superan los 10 millones de guaraníes. Sin embargo, aparentemente el salario es lo de menos, ya que estas personas viven como verdaderos magos de las finanzas, con lujosas mansiones, casas de campo, flota de lujosos vehículos, vacaciones en lugares paradisiacos y gordas cuentas bancarias.

Debemos de recordar que las fortunas de algunos funcionarios o ex funcionarios del Poder Judicial son llamativas y escandalosas. En la razón no se halla respuesta de cómo lograron -con modestos sueldos- amasar cuantiosas fortunas. La única explicación es que por su situación privilegiada obtuvieron ingresos al margen de la ley.

Los funcionarios públicos ganan sueldos que no alcanzan para llevar la vida faraónica que algunos ostentan sin escrúpulo alguno. Ni siquiera el hecho de estar en puestos elevados es una causa para obtener fondos que, una vez reinvertidos en negocios lícitos, puedan dar dividendos tan cuantiosos como los que se observan.

De un buen tiempo a esta parte, han aparecido con insistencia casos de jueces, fiscales y otros funcionarios públicos que poseen riquezas considerables. Investigando, es imposible hallar antecedentes de un bienestar económico alcanzado como herencia familiar o alguna próspera empresa que les permitiera acceder a lo que hoy exhiben ante propios y extraños.

Sin lugar a dudas, irán apareciendo más casos de personas que con mínimos ingresos han accedido a niveles de vida a los que nunca hubieran podido arribar a través de un trabajo honesto en el sector público. Es necesario investigar sistemáticamente el origen de las posesiones de los que están siendo cuestionados. Recordemos que también el Colegio de Abogados del Alto Paraná y otros gremios que aglutinan a los jurisconsultos, se expidieron con firmeza sobre el tema e incluso denunciaron casos concretos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuya respuesta no fue nada satisfactoria, en la mayoría de los casos, ya que fiscales y jueces corruptos se salieron con la suya y siguen gozando de impunidad.

La cruzada contra los corruptos no debe constituir un ataque a nadie en particular. Sí es un pedido de rendición de cuentas a los que transgredieron las leyes, traficaron influencias, vendieron favores, cobraron comisiones en licitaciones y desviaron a su favor fondos públicos que debían ser utilizados en favor de los ciudadanos.

No es una tarea fácil, obviamente, porque los delincuentes siempre toman sus precauciones para no dejar rastros o se escudan en prestanombres. Aun así, deben encontrarse evidencias y castigar conforme a las leyes a los que de manera ilícita acrecentaron su peculio personal. La ciudadanía está esperando que el Gobierno de Horacio Cartes, que prometió no comulgar con los corruptos, responda a la expectativa que genera en este campo.