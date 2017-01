Hospitales Públicos están sin médicos y autoridades se desentienden del problema DESTAQUE

Los Hospitales Públicos de Alto Paraná están funcionando a medias en este mes de enero, debido a que los médicos están casi todos de vacaciones. Una queja generalizada se pudo escuchar ayer por los pasillos del hospital distrital de Presidente Franco y del Hospital Regional de Ciudad del Este, aunque mismas condiciones están los hospitales de Hernandarias y Minga Guazú, donde también carecen de profesionales.

Los hospitales públicos que reciben a centenares de pacientes de escasos recursos económicos diariamente, pero no cuentan con médicos en varias especialidades, sin poder atender la excesiva demanda que se tiene, atendiendo a que los profesionales pidieron vacaciones para esta temporada.

En el Hospital Regional de Ciudad del Este, una multitud se pudo observar a tempranas horas, pretendiendo sacar nuevamente número para ser atendidos, pero esta vez, no es el problema la cantidad de pacientes que atienden los médicos, sino casi todos están de vacaciones. Los funcionarios que atienden en admisión informan recién a las 07:00 de la mañana que varios de los médicos que deben atender están de vacaciones.

Las personas que vienen de lejos, que llegan a penas con el pasaje en la mano, se retiran nuevamente del hospital para ir a su casa, otros que tienen un poco más de recurso, se busca una clínica privada o sanatorio de mayor complejidad. Los afectados aseguran que las autoridades sanitarias se desentienden de este problema, pues no han contratado a reemplazantes para cubrir las guardias.

En la mañana de ayer, en el centro asistencial de mayor referencia, se pudo observar como unas 10 filas largas, aguardando turno en las diferentes especialidades, pero luego recibieron la información que no estaban los médicos.

SIN AMBULANCIA Y

CON ESCASOS MÉDICOS

En el hospital distrital de Presidente Franco, también ocurre casi lo mismo, pues varios médicos están de vacaciones y los pacientes deben buscar hospitales privados o aguantarse el dolor. Vanesa López, una madre de familia quién llegó al centro asistencial, afirmó que sin ser atendida por los médicos se retiró del hospital, pese a que tiene varios problemas de salud. Dijo que esperó dos horas, en medio de mucho dolor, pero se retiró del lugar en busca de un Sanatorio Privado.

Por su parte, una adolescente salió ayer de urgencia lamentándose de dolor, pues no fue atendida, debido a que solamente se contaba con un sólo médico en este servicio y el mismo estaba haciendo reanimación a un menor de edad.