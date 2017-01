Incendio redujo a cenizas una precaria vivienda POLICIALES

Una pequeña y precaria vivienda de madera fue completamente destruida por un incendio cuyo origen no pudo ser precisado. Bomberos voluntarios acudieron al lugar del siniestro, pero ya no pudieron salvar absolutamente nada. Todo fue reducido a cenizas. Ocurrió el miércoles a las 18 horas en el Km. 10 Monday, a 4.000 metros de la Ruta VII.

La vivienda que fue completamente destruida es propiedad de Benicio Núñez Santander, de 55 años, que no se encontraba cuando se inició el fuego. El propietario de la casa dijo a los policías perdió absolutamente todo. Los muebles y electrodomésticos que se encontraban en el interior de la casa fueron completamente reducidos a cenizas por las llamas.

Cuando el fuego inició la hija del propietario se encontraba en el lugar, pero la misma no supo explicar el origen de las llamas.

Solo mencionó que comenzó en la cocina y se expandió en cuestión de minutos por causa del intenso calor. Los bomberos ya llegaron al sitio cuando solo quedaban cenizas. Hicieron el enfriamiento por precaución.