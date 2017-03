Instalan tres “aulas móviles” en escuela de Itakyry tras la clausura de salas ante peligro de derrumbe LOCALES

En la Escuela Básica Nro. 1517 Bernardino Caballero, del distrito de Itakyry, fueron instaladas tres “aulas móviles”, tras la clausura de dos bloques con 3 aulas cada uno, por peligro de derrumbe. El Ministerio de Educación envió las estructuras para garantizar el desarrollo de las actividades escolares, pero aún no iniciaron las reformas para habilitar nuevamente las salas que fueron clausuradas.

Desde el inicio de las actividades escolares, los niños de dicha escuela estaban desarrollando clases bajo árboles, pues las salas de dos bloques están clausuradas, debido a que están en peligro de derrumbe.

En la mañana de ayer, los alumnos comenzaron a desarrollar las clases bajos las “Aulas Móviles”, enviadas por el Ministerio de Educación, a fin de resguardar de la constante lluvia y del sol, aunque los niños deberán soportar el calor húmedo bajo la carpa.

La Coordinación De-partamental de Educación solicitó las “aulas móviles” para cinco escuelas públicas, debido a que no están en condiciones de albergar a los niños en las condiciones en que se encuentran.

Antonio Talavera, director de la Esc. Bas. N° 1517 Gral. Bernardino Caballero, manifestó que las “aulas móviles” solucionará en parte el problema, debido a que estaban en la intemperie desarrollando las actividades académicas. “Estamos recibiendo las aulas móviles, y están instalando ahora en el predio de la institución, los niños están muy contentos”, dijo el director en comunicación con nuestro medio.

El director de la escuela manifestó que “aún no hay nada” sobre la remodelación del pabellón clausurado, por lo que demoraría más de lo esperado la habilitación de las salas clausuradas.

El docente recordó que las aulas fueron clausuradas a fines del periodo lectivo del año pasado, a raíz de unas grietas detectadas en la institución, donde se constató que existe riesgo de derrumbe. Dijo que la escuela cuenta con alumnos del preescolar al sexto grado, pero le resulta difícil desarrollar las clases en estas condiciones.

ESCUELAS INDÍGENAS

La Escuela Básica Nro. 8009 Kuña Ysapy Poty, del distrito de Itakyry, perteneciente a una comunidad indígena, también necesita de aulas móviles, debido a que toda la institución se ha derrumbado. Así también la Escuela Básica 5780 Kirito, del distrito de Mabarakayu, institución que pertenece a una comunidad indígena, que necesita de una aula móvil. La escuela se encuentra en muy mal estado y se encuentra en peligro de derrumbe, según el pedido realizado por la Coordi-nación Departamental de Educación.

El Colegio Indígena Verbo Divino, del distrito Mabarakayu, que también necesita de una sala móvil, se encuentra en deplorable estado, al igual que la Escuela Básica 7714 San Miguel, del distrito de Herandarias, que se encuentra en construcción, por lo que necesita una sala móvil. Por otro lado, la Es-cuela Básica Nro. 729 San Francisco de Hernandarias, necesita valla perimetral de protección, ya que un pabellón de la institución se encuentra en construcción, convirtiéndose en una zona peligrosa para los alumnos, según el pedido enviado al MEC.