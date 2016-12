Intendente exige cumplimiento de la ley que dispone gratuidad del pasaje a discapacitados LOCALES

Tras quejas de usuarios con capacidades diferentes que denunciaron malos tratos de choferes del transporte público, la intendenta Sandra Zacarías citó a los propietarios de las empresas de transporte público urbano e interurbano exigiendo el cumplimiento de la ley 3.365 que dispone que las personas con discapacidad visual y sus acompañantes no deben pagar pasaje para utilizar el transporte público, subir y bajar en lugares especiales. Participaron de la reunión los propietarios además del Director General Nery Jara, jefe de transporte público Teodoro Román, empresarios del Transporte Público y el presidente de la Asociación de no Videntes del Alto Paraná Bernardino Giménez.

En la reunión se acordó realizar una gran campaña de concienciación no solo dirigidos a transportistas y sus respectivos conductores, sino que a los usuarios para que también respeten y conozcan la ley, que estipula que los conductores deberán reservar dos asientos, uno para una persona invidente y otro para su acompañante.

El director general de la municipalidad Nery Jara expresó que “días atrás la intendenta recibió una denuncia de una persona invidente contra los choferes de las empresas de transporte público, ellos por ley deben transportar gratuitamente a las personas con discapacidad visual y su acompañante, siempre que el primero acredite su condición con la exhibición del carnet o constancia “, indicó. Asimismo agregó que el desconocimiento de la ley también se da entre los usuarios del transporte público, “también tenemos el desconocimiento de parte de la ciudadanía, sobre este tipo normas, también hace que cuando un invidente sube al transporte, el que está sentado en el primer asiento no se levante y ceda su lugar, por total desconocimiento de los derechos de la persona excepcional”, agregó.

El presidente de la Asociación de no Videntes del Alto Paraná Bernardino Giménez a su vez expresó que, “Para algunos sectores de la sociedad, subirse a los ómnibus es algo que depende exclusivamente de la voluntad del conductor, los peligros y maltratos que sufrimos de parte de los choferes de las empresas del transporte público es muy denigrante, no respetan y nos cobran el pasaje a nosotros y a nuestros acompañantes, por esa razón recurrimos a la intendenta Sandra Zacarías para denunciar este hecho”. “Como es de costumbre la intendenta como siempre nos mostró todo el apoyo, “queremos agradecer una vez más a la intendenta Sandra Zacarías por propiciar una reunión con los propietarios de las empresas de transporte, sentimos que todos tienen el ánimo de colaborar y apoyar esta iniciativa de la intendencia, nosotros en Ciudad del Este nos sentimos protegidos por ella porque a todos nuestros reclamos ella está acompañando y solucionando, ahora se acordó realizar una gran campaña de concienciación sobre la ley que estipula que todos los pasajeros con capacidades especiales y sus acompañantes están exentos de pagar el pasaje”, culminó el presidente de la Asociación de no Videntes del Alto Paraná, Bernardino Giménez.

El empresario de Transporte de Cedrales Tour se mostró muy contento con la reunión y expresó su total apoyo a la campaña de concienciación que iniciaría el próximo año, “vamos a apoyar esta campaña de concienciación teniendo en cuenta que varios de nuestros funcionarios pueden estar en desconocimiento de la ley que expresa que los invidentes y sus acompañantes deben ser transportados gratuitamente, le he pedido el número de contacto del presidente de la asociación de no invidentes para poder organizar una capacitación a los choferes de la empresa”, manifestó Oscar Otazú, propietario dela Empresa Cedrales Tour.