Intendente verifica entrega del almuerzo escolar que beneficiará a 2.600 niños

La intendente de Ciudad del Este Sandra Zacarías, realizó un recorrido por distintas escuelas de la ciudad verificando la entrega del almuerzo escolar. La misma llegó a la Escuela Santa Lucía del km 10 Acaray donde constató el excelente servicio del almuerzo escolar proveído por la empresa encargada de la distribución en las instituciones educativas. En el lugar la misma primeramente solicitó a los directores, profesores y padres de familias ser contralores del servicio que realiza la empresa adjudicada, al mismo tiempo lamentó que por desidia de la junta municipal no haya podido entregar desde el primer día de clases como ha ocurrido desde la vigencia de la ley del FONACIDE.

“Quiero enviar un saludo desde la escuela Santa Lucía a todos los niños que recibirán el almuerzo escolar, me siento muy feliz, y por sobre todo contenta con el cariño de los niños, quién no estaría contenta en recibir este cariño y este abrazo de niños, siempre digo que vamos a ocuparnos de las necesidades de todos los niños, cerca de 3 tres mil niños recibirán durante todo el periodo escolar el almuerzo, y nosotros junto con lo padres y directores seremos fiscalizadores y contralores de este servicio”, comenzó diciendo la intendenta.

Asimismo Sandra Zacarías expresó que han destinado parte del presupuesto municipal para aumentar la cantidad de niños y escuelas beneficiadas con el almuerzo escolar, “Dentro de lo que es la licitación nosotros hemos incrementado el presupuesto con recursos propios para llegar a más niños y que estos reciban un almuerzo nutritivo, creo que somos el único municipio que utiliza recursos propios para aumentar la cantidad de niños beneficiados, falta mucho aún y es una pena no poder llegar al 100 % de los niños y las escuelas”.

Para culminar lamentó que por desidia de la junta municipal el almuerzo no se haya servido desde el primer día de clases como ha ocurrido desde la vigencia del FONACIDE, “Lastimosamente hemos distribuido una semana después del inicio de clases el almuerzo escolar debido al retraso en su tratamiento de parte de la junta municipal, ellos deberían haber tenido este almuerzo ya desde febrero pero a causa de esa desidia están recibiendo una semana después, nosotros realmente tenemos 181 días de servicios en el año con este refrigerio, solamente me resta decir gracias a los directores y padres de familia por la confianza de siempre”, manifestó la intendenta Sandra Zacarías.